"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата Испании

/ Фото: Reuters

В субботу, 1 февраля, в рамках 22-го тура чемпионата Испании состоится главное мадридское дерби: "Реал" примет "Атлетико". Матч пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "РЕАЛ" – "АТЛЕТИКО"

История противостояния "Реал" – "Атлетико":

Традиционно противостояние двух команд из одного города носит не только спортивный, но и социальный характер – "Реал" поддерживали представители высшего и среднего класса, а за "Атлетико" больше болели простые работяги. Градус противостояния еще больше накалился во время Франкистской Испании, когда диктаторский режим поддерживал "Реал".

На рубеже веков "Атлетико" имел удручающую серию в матчах против "Реала" – "матрасники" не могли обыграть принципиального соперника на протяжении 14 лет – с 1999 по 2013 год. Сломать неудачную традицию сумел Диего Симеоне. Под его руководством "красно-белые" впервые за 18 лет выиграли чемпионат Испании и дошли до финала Лиги чемпионов-2014… где уступили "Реалу" (1:4). Кстати, это был первый в истории финал ЛЧ, где встречались команды из одного города.

/ Фото: Wikipedia

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Статистика матчей "Реал" – "Атлетико":

История противостояния "Реал" – "Атлетико" уже насчитывает 222 поединка. Первое мадридское дерби состоялось еще в 1906 году. С тех пор "Реал" одержал 110 побед, 56 матчей завершилось в пользу "Атлетико", а еще 57 встреч победителя не выявили. Королевский клуб забил своему сопернику 370 голов, а те в ответ почти на сотню меньше – 281.

В текущем сезоне команды уже дважды пересекались – в первом круге текущего чемпионата и в новом турнире-четыре Суперкубке УЕФА. В Примере команды поделили очки (0:0), а вот в финале Суперкубка сильнее были "сливочные" – 0:0 (4:1 пен).

Турнирное положение перед матчем "Реал" – "Атлетико":

В текущем сезоне "Атлетико" непривычно низко находится в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне идет пятой с отставанием в два очка от третьего места. Но вот от идущей второй "Барселоны" разрыв составляет уже семь баллов. При этом "матрасники" умудрились потерять очки в предыдущих матчах против "Леганеса" и "Эйбара" из нижней части таблицы. "Реал", в свою очередь, имеет серию из трех побед подряд и возглавляет турнирную таблицу, опережая "Барселону" на три очка.

Букмекеры о матче "Реал" – "Атлетико":

Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 1.83, на ничью – 3.40, на победу "Атлетико" – 4.33.

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

Смотрите, как "Атлетико" обыгрывал "Локомотив" Лиге чемпионов:

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