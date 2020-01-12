"Реал" – "Атлетико": прогноз на финал Суперкубка Испании

С вероятностью в 58 процентов первый трофей 2020 года достанется мадридскому "Реалу"

Сегодня в финале Суперкубка Испании состоится мадридское дерби. Матч "Реал" – "Атлетико" пройдет в Саудовской Аравии и начнется в 20:00 по киевскому времени. Этот трофей станет первым в европейских ТОП-чемпионатах в этом году. Смотреть онлайн "Реал" – "Атлетико" можно на нашем сайте в виде трансляции с комментариями главных эпизодов встречи, яркими фото и видео.

Аналитики букмекерских контор считают команду Зинедина Зидана небольшим фаворитом противостояния. Так, коэффициенты на основное время матча такие: победа "Реала" 2.25, победа "Атлетико" 3.30, ничья – 3.45. А котировки на завоевание трофея, т.е. на победителя в учетом возможного дополнительного времени и пенальти, такие: 1.67 "Реал" и 2.27 "Атлетико". Таким образом, вероятность успеха "сливочных" оценивается в 58 процентов, "матрасников" – в 42 процента.

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Также букмекеры не прогнозируют большого количества забитых мячей. Так, вероятность того, что сегодня в первые 90 минут зрители увидят не более двух мячей, составляет 54 процента. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.79, а на "больше 2,5 голов" – 2.09.

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

Лука Йович – 2.75 (коэффициент на "забьет гол")

Иско – 4.75

Серхио Рамос – 5.00

Лука Модрич – 8.00

Тони Кроос – 8.00

Вероятные авторы голов в составе "Атлетико":

Альваро Мората – 3.15

Жоау Феликс – 4.75

Анхель Корреа – 5.50

Сауль Ньигес – 9.00

Эктор Эррера – 9.00

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов, в котором "Реал" и "ПСЖ" забили четыре гола, но победителя не выявили:

Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании

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