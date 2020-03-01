"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Сегодня состоится грандиозная битва за лидерство в чемпионате Испании – встречаются "Реал" и "Барселона". Знаменитое Эль-Класико начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн-трансляцию матча с яркими фото из Мадрида, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов игры.
"Реал" – "Барселона"
К поединку "Барселона" подходит в статусе лидера Ла Лиги, опережая "Реал" на два очка. Таким образом, мадридскому клубу, чтобы подняться на первую строчку в турнирной таблице, сегодня нужна победа.
"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА": ПРОГНОЗ. Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Реала" составляет 2.30, тогда как ставку на победу "Барселоны" можно сделать с котировкой 3.15, а на ничью – 3.55. Таким образом, вероятность исхода матча экспертами установлена следующая: победа "Реала" 42 процента, ничья 27 процентов, победа "Барселоны" 31 процент.
Также букмекеры прогнозируют, что гранды испанского футбола порадуют нас забитыми мячами. Котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" она составляет 2.30. Т.е. сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.
Вероятные авторы голов в составе "Реала":
- Карим Бензема – 2.40 (коэффициент на "забьет гол")
- Гарет Бэйл – 3.50
- Серхио Рамос – 4.50
- Иско – 4.50
- Тони Кроос – 8.50
- Каземиро – 8.50
- Федерико Вальверде – 9.00
Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":
- Лео Месси – 2.15
- Антуан Гризманн – 3.50
- Артуро Видаль – 5.50
- Жерар Пике – 11.0
- Артур – 13.0
- Хуниор Фирпо – 13.0
Время начала матча в разных странах мира. В Украине стартуем в 22:00
"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ. Поединок в прямом эфире на территории Украины покажет канал "Футбол 2". Полный список трансляций, включая спутниковые каналы и ОТТ-сервис, смотрите ниже:
- Футбол 2 (Украина)
- сервис oll.tv (в подписке)
- Футбол (Таджикистан)
- Матч Футбол 1 (Россия)
- Nova Sport (Сербия)
- Cosmote Sport 1 (Греция)
- Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)
- Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)
Смотрите обзор матча "Наполи" – "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов:
Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов:
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