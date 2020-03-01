"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

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Сегодня состоится грандиозная битва за лидерство в чемпионате Испании – встречаются "Реал" и "Барселона". Знаменитое Эль-Класико начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн-трансляцию матча с яркими фото из Мадрида, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов игры.

"Реал" – "Барселона"

К поединку "Барселона" подходит в статусе лидера Ла Лиги, опережая "Реал" на два очка. Таким образом, мадридскому клубу, чтобы подняться на первую строчку в турнирной таблице, сегодня нужна победа.

"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА": ПРОГНОЗ. Аналитики букмекерских контор называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Реала" составляет 2.30, тогда как ставку на победу "Барселоны" можно сделать с котировкой 3.15, а на ничью – 3.55. Таким образом, вероятность исхода матча экспертами установлена следующая: победа "Реала" 42 процента, ничья 27 процентов, победа "Барселоны" 31 процент.

Также букмекеры прогнозируют, что гранды испанского футбола порадуют нас забитыми мячами. Котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" она составляет 2.30. Т.е. сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

Карим Бензема – 2.40 (коэффициент на "забьет гол")

Гарет Бэйл – 3.50

Серхио Рамос – 4.50

Иско – 4.50

Тони Кроос – 8.50

Каземиро – 8.50

Федерико Вальверде – 9.00

Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":

Лео Месси – 2.15

Антуан Гризманн – 3.50

Артуро Видаль – 5.50

Жерар Пике – 11.0

Артур – 13.0

Хуниор Фирпо – 13.0

Время начала матча в разных странах мира. В Украине стартуем в 22:00

"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ. Поединок в прямом эфире на территории Украины покажет канал "Футбол 2". Полный список трансляций, включая спутниковые каналы и ОТТ-сервис, смотрите ниже:

Футбол 2 (Украина)

сервис oll.tv (в подписке)

(в подписке) Футбол (Таджикистан)

Матч Футбол 1 (Россия)

Nova Sport (Сербия)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)

Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)

Смотрите обзор матча "Наполи" – "Барселона" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Смотрите обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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