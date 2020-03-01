"Реал" – "Барселона": прогноз на матч

Вероятность исхода суперматча в Испании исходя из котировок букмекеров, а также прогноз на количество и авторов голов

Сегодня "Реал" принимает "Барселону" в центральном матче 26 тура чемпионата Испании. Для "Реала", который не знает радости побед уже в трех поединках кряду, эта игра – возможность стать лидером Ла Лиги. В свою очередь, "Барселона" может укрепиться на вершине и в очной встрече с главным конкурентом в борьбе за титул увеличить отрыв.

Эксперты букмекерских контор называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Реала" составляет 2.30, тогда как ставку на победу "Барселоны" можно сделать с котировкой 3.15, а на ничью – 3.55. Таким образом, вероятность исхода матча экспертами установлена следующая: победа "Реала" 42 процента, ничья 27 процентов, победа "Барселоны" 31 процент.

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Также аналитики прогнозируют, что гранды испанского футбола порадуют нас забитыми мячами. Котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" она составляет 2.30. Т.е. сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

Карим Бензема – 2.40 (коэффициент на "забьет гол")

Гарет Бэйл – 3.50

Серхио Рамос – 4.50

Иско – 4.50

Тони Кроос – 8.50

Каземиро – 8.50

Федерико Вальверде – 9.00

Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":

Лео Месси – 2.15

Антуан Гризманн – 3.50

Артуро Видаль – 5.50

Жерар Пике – 11.0

Артур – 13.0

Хуниор Фирпо – 13.0

Напомним, что "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Манчестер Сити". Смотрите обзор того поединка:

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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