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"Реал" – "Барселона": прогноз на матч

1 марта, 21:41

Андрей Трофим

Вероятность исхода суперматча в Испании исходя из котировок букмекеров, а также прогноз на количество и авторов голов

Сегодня "Реал" принимает "Барселону" в центральном матче 26 тура чемпионата Испании. Для "Реала", который не знает радости побед уже в трех поединках кряду, эта игра – возможность стать лидером Ла Лиги. В свою очередь, "Барселона" может укрепиться на вершине и в очной встрече с главным конкурентом в борьбе за титул увеличить отрыв.

Эксперты букмекерских контор называют хозяев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Реала" составляет 2.30, тогда как ставку на победу "Барселоны" можно сделать с котировкой 3.15, а на ничью – 3.55. Таким образом, вероятность исхода матча экспертами установлена следующая: победа "Реала" 42 процента, ничья 27 процентов, победа "Барселоны" 31 процент.

Читайте также: Эль-Класико "Реал" – "Барселона": где смотреть матч

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Также аналитики прогнозируют, что гранды испанского футбола порадуют нас забитыми мячами. Котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.65, а на "меньше 2,5 голов" она составляет 2.30. Т.е. сегодня с вероятностью в 58 процентов будет забито три или более гола.

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

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  • Карим Бензема – 2.40 (коэффициент на "забьет гол")
  • Гарет Бэйл – 3.50
  • Серхио Рамос – 4.50
  • Иско – 4.50
  • Тони Кроос – 8.50
  • Каземиро – 8.50
  • Федерико Вальверде – 9.00

Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":

  • Лео Месси – 2.15
  • Антуан Гризманн – 3.50
  • Артуро Видаль – 5.50
  • Жерар Пике – 11.0
  • Артур – 13.0
  • Хуниор Фирпо – 13.0

Напомним, что "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Манчестер Сити". Смотрите обзор того поединка:

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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прогноз букмекеры Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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