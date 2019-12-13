"Реал" едет к "Валенсии" и другие: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата Испании

Самое важное о матчах испанской лиги с 13 по 15 декабря

"Валенсия" - "Реал": скучно не будет

Едва успели утихнуть эмоции от еврокубковых баталий, национальные чемпионаты открывают свои очередные туры. Уже в пятницу начнется 17-й тур испанской Ла Лиги. Самыми интересными будут, как часто бывает, поединки с участием "Реала" и "Барселоны". В субботу лидирующая "Барса" сыграет в гостях у "Реала Сосьедад", идущего на четвертой строчке. А в воскресенье мадридцы на выезде будут соперничать с "Валенсией", которая одолела в Амстердаме "Аякс" и также вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании, 17-й тур

Пятница, 13 декабря

22:00 "Алавес" –"Леганес"

Букмекеры: 2.55 – 3.00 – 3.15

Суббота, 14 декабря

14:00 "Гранада" –"Леванте", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.05 – 3.55 – 3.75

17:00 "Реал Сосьедад" –"Барселона", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.75 – 4.40 – 1.70

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19:30 "Атлетик" –"Эйбар"

Букмекеры: 1.75 – 3.75 – 5.10

22:00 "Атлетико" –"Осасуна", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 11.50

Воскресенье, 15 декабря

13:00 "Хетафе" –"Вальядолид"

Букмекеры: 1.68 – 3.60 – 6.30

15:00 "Сельта" –"Мальорка"

Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 5.40

17:00 "Эспаньол" –"Бетис"

Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.75

19:30 "Севилья" –"Вильярреал", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.70 – 4.20 – 4.80

22:00 "Валенсия" –"Реал", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.80 – 4.00 – 1.95

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