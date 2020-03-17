"Реал" готов бесплатно избавиться от скандального "любителя гольфа" ради выгоды для клуба

"Реал" намерен избавиться от нападающего команды Гарета Бэйла. По сведениям Marca, если мадридскому клубу не удастся продать валлийца в летнее трансферное окно, то они готовы расторгнуть с ним соглашение и отпустить бесплатно. Отмечается, что это связано с большой зарплатой игрока и высокой травматичностью.
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Действующее соглашение Бэйла с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон. В текущем сезоне на счету Бэйла три гола и два ассиста в 18 играх.
Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.
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"Реал Мадрид" – "Манчестер Сити". Обзор матча Лиги чемпионов:
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