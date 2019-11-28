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"Реал" готов проститься с двумя футболистами ради чемпиона мира

28 ноября, 18:40

Поль Погба все еще является приоритетной целью для испанского клуба

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

Руководство мадридского "Реала" намерено усилить состав команды полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

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В минувшее летнее трансферное окно "Реал" уже пытался приобрести Погба, но тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки. Теперь "сливочные" готовы сделать "красным дьяволам" новое предложение о покупке 26-летнего француза, включающее двух игроков — полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано.

Поль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию клуба еще на один сезон.

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Хамес Родригес

Хамес Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

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В нынешней кампании Погба отдал две результативные передачи в шести матчах за манкунианцев во всех турнирах. Сейчас французский хавбек продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

"Красные Дьяволы" готовы отпустить Погба за 150 миллионов евро. Ранее ценник был выше, но форма футболиста немного ухудшилась за последнее время. И фанаты "МЮ" требовали, чтобы Погба ушел из клуба. Французский чемпион мира-2018 уже выступал за "Ювентус" с 2012-го по 2016 год, но потом перешел в МЮ.

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Поль Погба

Источник: Football Espana

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