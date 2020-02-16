"Реал" готов воспользоваться проблемами "Манчестер Сити" и забрать у них лидера

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в "Реал". Мадридцы намерены воспользоваться ситуацией, связанной с отстранением английского клуба от еврокубков на два года. Королевский клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 180 миллионов евро.

В настоящий момент Стерлинг ведет переговоры с "Сити" о новом контракте, согласно которому его зарплата может возрасти с 300 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч. Однако из-за отстранения от еврокубков "горожане" могут потерять до 300 миллионов фунтов, что делает увеличение зарплаты Стерлинга невозможным.

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Отмечается, что англичанин не скрывает своего желания поиграть за границей. В текущем сезоне Стерлинг провел 23 матча в национальном чемпионате, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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Кстати, "Манчестер Сити" определился с кандидатами на пост тренера в случае ухода Гвардиолы – есть два варианта. Руководство "Манчестер Сити" присматривается к тренерам, которые могли бы заменить в случае необходимости главного тренера Хосепа Гвардиолу.

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