Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Реал" готов воспользоваться проблемами "Манчестер Сити" и забрать у них лидера

16 февраля, 12:09

Мадридцы хотят купить Стерлинга за сумасшедшие деньги

Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в "Реал". Мадридцы намерены воспользоваться ситуацией, связанной с отстранением английского клуба от еврокубков на два года. Королевский клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 180 миллионов евро.

В настоящий момент Стерлинг ведет переговоры с "Сити" о новом контракте, согласно которому его зарплата может возрасти с 300 тысяч фунтов в неделю до 450 тысяч. Однако из-за отстранения от еврокубков "горожане" могут потерять до 300 миллионов фунтов, что делает увеличение зарплаты Стерлинга невозможным.

Читайте также: Наставник "Реала" попал в ДТП: мужчина предложил обменяться машинами, чтобы уладить дело

Реклама

Отмечается, что англичанин не скрывает своего желания поиграть за границей. В текущем сезоне Стерлинг провел 23 матча в национальном чемпионате, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Кстати, "Манчестер Сити" определился с кандидатами на пост тренера в случае ухода Гвардиолы – есть два варианта. Руководство "Манчестер Сити" присматривается к тренерам, которые могли бы заменить в случае необходимости главного тренера Хосепа Гвардиолу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Реал Мадрид Манчестер Сити Рахим Стерлинг

Источник: The Sun

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в миреФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...