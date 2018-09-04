"Реал" готов заплатить грандиозную сумму за футболиста, который сможет заменить Криштиану Роналду

Сегодня, 18:00

За Антуана Гризманна боссы мадридского клуба могут заплатить внушительные 200 миллионов евро

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Как утверждает портал Goal, "королевский клуб" готов предложить за 27-летнего француза 200 миллионов евро. Интересно, что авторитетный сайт transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает Гризманна в качестве замены форварду Криштиану Роналду, этим летом перешедшему в "Ювентус". Сам француз неоднократно заявлял, что счастлив в "Атлетико" и не собирается покидать этот клуб. Напомним, что "Ювентус" заплатит за 33-летнего Криштиану Роналду порядка 100 миллионов евро. Зарплата Роналду в итальянском клубе составит порядка 30 миллионов за сезон.

Антуан Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне француз провел 4 матча за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сегодня девушка Криштиану Роналду показала, как отдыхает знаменитый футболист. Джорджина Родригес и Роналду проводят время на яхте. Интересно, что Роналду не может забить гол в чемпионате Италии уже три матча кряду.
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Источники:

СЭ, Goal.com

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