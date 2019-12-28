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"Реал" готовит сумасшедшее предложение за футболиста "Наполи"

28 декабря, 15:49

Фабиан Руис может уже летом перебраться в Испанию

Фабиан Руис

Фабиан Руис / Фото: Reuters

Мадридский "Реал" планирует оформить ближайшим летом трансфер полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса. Руководство "сливочных" уже вышло на итальянский клуб с предложением в размере 70 миллионов евро.

Читайте также: Игроки "Реала" в среднем получают на миллион евро меньше футболистов "Барселоны"

Минувшим летом "сливочные" пробовали приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года. Однако теперь ситуация изменилась.

Смотрите, как Руис забивал за Испанию:

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Первые контакты "Реал" установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с игроком и его окружением.

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"Наполи" намерен предложить игроку новый контракт с отступными в размере 100 миллионов евро. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис и вовсе хочет выручить за игрока не менее 180 миллионов, но испанцы не готовы выплатить такую сумму.

Руис – воспитанник "Бетиса", цвета которого защищал с 2014 по 2018 год.

Смотрите, как "Брюгге" проиграл "Реалу" в матче Лиги чемпионов:

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назван самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

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чемпионат Испании чемпионат Италии Реал Мадрид Наполи

Источник: La Gazzetta dello Sport

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