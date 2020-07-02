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"Реал" – "Хетафе": где и когда смотреть матч чемпионата Испании

2 июля, 20:30

Олег Люлька Олег Люлька

Полный список трансляций четвергового поединка 33-го тура Примеры на ТВ и в интернете

Сегодня в чемпионате Испании по футболу состоится матч "Реал" – "Хетафе" – лидер принимает шестую команду турнирной таблицы Примеры. Начало – в 23:00 по киевскому времени. Смотреть "Реал" – "Хетафе" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Также поединок на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде будет показан по ТВ и в интернете.

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Напомним, что накануне "Барселона" сыграла вничью 2:2 с "Атлетико". Стало быть, если "Реал" обыграет сегодня "Хетафе", то за пять туров до финиша оторвется уже на 4 очка от каталонцев и, вполне вероятно, тем самым отправит в отставку главного тренера "Барсы" Кике Сетьена.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Однако главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призывает своих футболистов не расслабляться раньше времени. "Мы не можем ни о чем говорить, пока не станем чемпионами, – говорит наставник "Королевского клуба". – Нужно продолжать работать, потому что соперники будут делать все возможное, чтобы нас догнать. Ничто не говорит о том, что гонка завершена. Мы знаем, что осталось провести шесть финалов. Мои футболисты знают, что мы ничего не выиграли. Вообще ничего. Кризис в "Барселоне"? Повторюсь, мы еще ничего не выиграли"

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Кто покажет матч "Реал" – "Хетафе"

  • Четверг 23:00, канал "Футбол 1", live
  • Четверг 23:00, сервис Oll.tv (в подписке), live
  • Пятница, 09:15, канал "Футбол 2", повтор
  • Пятница, 16:55, канал "Футбол 1", повтор
  • Суббота, 12:05, канал "Футбол 1", повтор
  • Суббота, 00:40, канал "Футбол 2", повтор

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата Испании "Реал" обыграл в Каталонии "Эспаньол" 1:0. В целом после паузы, связанной с пандемией коронавируса, команда Зидана выиграла все свои пять поединков в Примере. Тогда как у сегодняшнего соперника "Реала" за аналогичный отрезок – одна победа и одно поражение при трех ничьих.

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чемпионат Испании Реал Мадрид где смотреть Хетафе

Источник: Сегодня|Спорт

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