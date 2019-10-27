"Реал" хочет приютить изгоя из "МЮ", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты

Поль Погба / Фото: AFP

"Реал" готов предпринять новую попытку подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Читайте также: наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед"

Следующим летом президент "Королевского клуба" Флорентино Перес будет готов предложить за 26-летнего хавбека "красных дьяволов" 100 миллиона и вингера Гарета Бэйла.

Реклама

При этом отмечается, что подписание француза будет возможным только в случае, если к тому времени работу на "Сантьяго Бернабеу" не потеряет нынешний главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" проявлял заинтересованность в услугах Погба минувшим летом. Полузащитник тоже выражал желание сменить команду, однако его трансфер не состоялся.

Кстати, фанаты "МЮ" требуют, чтобы Погба ушел из клуба. Неизвестные оставили надпись "Погба, убирайся" на знаке рядом с тренировочным полем "Манчестер Юнайтед"

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама