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"Реал" хочет приютить изгоя из "МЮ", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты

27 октября, 13:57

Мадридцы не оставляют шансы подписать Погба

Поль Погба

Поль Погба / Фото: AFP

"Реал" готов предпринять новую попытку подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Читайте также: наставник "Реала" провел тайную встречу со звездой "Манчестер Юнайтед"

Следующим летом президент "Королевского клуба" Флорентино Перес будет готов предложить за 26-летнего хавбека "красных дьяволов" 100 миллиона и вингера Гарета Бэйла.

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При этом отмечается, что подписание француза будет возможным только в случае, если к тому времени работу на "Сантьяго Бернабеу" не потеряет нынешний главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" проявлял заинтересованность в услугах Погба минувшим летом. Полузащитник тоже выражал желание сменить команду, однако его трансфер не состоялся.

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Кстати, фанаты "МЮ" требуют, чтобы Погба ушел из клуба. Неизвестные оставили надпись "Погба, убирайся" на знаке рядом с тренировочным полем "Манчестер Юнайтед"

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану":

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Гарет Бейл Поль Погба

Источник: AS.com

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