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"Реал" хочет забрать у "Челси" чемпиона мира

13 сентября, 16:07

Зидан очень хочет подписать Н'Голо Канте

Н’Голо Канте

Н’Голо Канте / Фото: Instagram

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа и нападающий Эден Азар хотят видеть в клубе своего бывшего одноклубника полузащитника Н’Голо Канте. Кстати, в клубе Лунина начался бунт против главного тренера. 

Мадридский клуб планирует в следующем году сделать "синим" предложение о трансфере французского хавбека.

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При этом "Реал" больше всего заинтересован в игроке "ПСЖ" Килиане Мбаппе, которого также хочет подписать каталонская "Барселона".

В "Челси" в курсе об интересе мадридцев к Канте. Бывшие одноклубники француза Тибо Куртуа и Эден Азар, которые сейчас выступают в "Реале", отмечали, что мадридскому клубу не хватает такого игрока, как Канте.

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Отметим, что Олег Блохин не будет работать на россиянина: экс-тренер "Динамо" заговорил о "Барселоне". 

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом".

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челси Реал Мадрид Н'Голо Канте

Источник: El Mundo Deportivo

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