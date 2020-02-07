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"Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании, впервые за 8 лет в 1/2 сыграет команда не из Примеры

7 февраля, 00:24

В полуфинале Кубка Испании не осталось ни одного ТОП-клуба

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Четвертьфинальные матчи Кубка Испании завершились сенсацией – сразу два фаворита турнира прекратили борьбу еще до полуфинала. Мадридский "Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедад" со счетом 3:4, при этом арбитр отменил еще два взятия ворот после использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Реал" – "Реал Сосьедад" – 3:4
Голы: Марсело (59), Родриго (81), Начо (90+3) – Эдэгор (22), Исак (54, 56), Марино (69)

"Королевский клуб" прервал свою серию без поражений, которая насчитывала 21 матч. В предыдущий раз "Реал" проигрывал 19 октября прошлого года "Мальорке" (0:1). С тех пор мадридский клуб одержал 15 побед и шесть раз сыграл вничью.

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Вторая сенсация грянула в Бильбао, где "Атлетик" благодаря голу Иньяки Уильямса минимально одолел "Барселону". В матче принимали участие Лионел Месси и Марк-Андре тер Штеген, хотя ходили слухи, что они едва не подрались во время тренировки.

"Атлетик" – "Барселона" – 1:0
Гол: Вильямс (90+3)

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Ранее мы сообщали, что "Валенсия" и "Вильярреал" завершили выступление в Кубке Испании. При этом "Вильярреал" уступил команде второго дивизиона Испании "Мирандесу". Таким образом, "Мирандес" станет первой с 2012 года командой не из Примеры, которая сыграет в полуфинале Кубка Испании.

На днях стало известно, что финал Кубка Испании в ближайшие четыре года будет проходить в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Смотрите, как "Реал" играет в Лиге чемпионов:

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Барселона Реал Мадрид кубок Испании Атлетик Бильбао Реал Сосьедад

Источник: Сегодня|Спорт

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