"Реал" и "Челси" договорились о трансфере футболиста за 150 миллионов евро – СМИ

Один из самых дорогих футболистов мира Эден Азар может сменить Лондон на Мадрид

Эден Азар. Фото: AFP

"Реал" и "Челси" договорились о трансфере футболиста за 150 миллионов евро – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/851/751/5ca851751c0fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/851/751/5ca851751c0fb.jpg 2019-04-06T10:13:25+03:00 Футбол Один из самых дорогих футболистов мира Эден Азар может сменить Лондон на Мадрид

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" близки к соглашению по переходу в испанский клуб футболиста сборной Бельгии Эдена Азара. По информации издания Marca, трансфер 28-летнего Азара может быть согласован уже в ближайшие дни. Как ожидается, сам бельгиец планирует в скором времени посетить Мадрид, чтобы ознакомиться с городом и посмотреть места и районы, где он может жить в случае перехода в "Реал".

Эден Азар – один из самых дорогих футболистов мира, по оценке transfermarkt он стоит 150 миллионов евро. Большая трансферная сумма прописана только напротив трех футболистов – Килиана Мбаппе (200 миллионов), Неймара (180) и Месси (160). Криштиану Роналду, к примеру, оценивают в 100 миллионов евро.

Азар в нынешнем сезоне забил 17 голов за "Челси" в 41 матче. Бельгиец выступает за лондонский клуб с лета 2012 года после перехода из французского "Лилля".

Ранее в марте стало известно, что "Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро. Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зинедином Зиданом.

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Источники: Marca , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.