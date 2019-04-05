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"Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро

Сегодня, 20:55

Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро

Поль Погба
Поль Погба. Фото: AFP
"Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/796/651/5ca7966513372.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/796/651/5ca7966513372.jpg Футбол Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал" летом могут провести грандиозный обмен футболистами, в результате которого полузащитник Поль Погба перейдет в состав клуба из Мадрида, а защитник Рафаэль Варан и форвард Гарет Бейл пополнят состав англичан, сообщает Marca.

Как отмечает источник, Погба желает летом покинуть "МЮ" и перейти в "Реал". Француз обратился к своему агенту Мино Райоле с просьбой проработать варианты для этого трансфера. Руководство "Реала" и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан также заинтересованы в приходе хавбека.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер объявил, что Погба не продается и будет играть важную роль в его команде в будущем, однако, по информации Marca, руководство английского клуба может пойти на трансфер из-за "дыры в бюджете" и в случае, если будут предложены достойные кандидатуры на замену. "Реал" готов отдать в обмен на Погба сразу двоих игроков – Варана и Бейла.

Соглашение Погба с манкунианцами рассчитано до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 39 матчей и забил 14 мячей. Сайт transfermarkt оценивает трансферную стоимость Поля Погба в 90 миллионов евро, а двух футболистов на замену в 150 миллионов (Варан 80 миллионов, Бейл 70 миллионов).

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Тег чемпионат Англии, чемпионат Испании, трансферы, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Гарет Бейл, Поль Погба, Рафаэль Варан

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Источники:

Marca , Сегодня|Спорт

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