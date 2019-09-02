"Реал" и "Пари Сен-Жермен" обменялись вратарями

Навас уехал в Париж, Ареоля отправился в Мадрид

Навас прощается с Мадридом / Фото: AFP

"Пари Сен-Жермен" объявил о переходе костариканского вратаря "Реала" Кейлора Наваса. Условия трансфера не разглашаются. Голкипер подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.

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32-летний Навас является воспитанником костариканской "Саприссы". В "Реал" он перешел летом 2014 года из "Леванте". Сумма трансфера составила 10 млн евро. С "Реалом" Навас становился чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, однажды – Суперкубок Испании, а также четырежды – клубный чемпионат мира. За сборную Коста-Рики сыграл 85 матчей.

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Кроме того, "ПСЖ" объявил о переходе голкипера Альфонса Ареоля в мадридский "Реал" на правах аренды. Соглашение 26-летнего французского вратаря рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ареоля является воспитанником "Пари Сен-Жермен". В прошлом сезоне голкипер принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых пропустил 17 голов и получил одну желтую карточку. В составе парижского клуба Ареоля трижды становился чемпионом Франции, выиграл два Кубка французской лиги, два Кубка Франции, а также трижды – Суперкубок страны.

В последнем туре чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом".

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