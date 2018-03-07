"Реал" и во втором матче обыграл "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в девяти матчах турнира подряд

Во вторник французский "ПСЖ" и испанский "Реал" в Париже провели ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад в Мадриде в первом матче "Реал" обыграл "ПСЖ" со счетом 3:1, в этот раз команда Зинедина Зидана выиграла 2:1.

Встреча в Париже на "Парк де Пренс" во вторник завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Каземиро (80). В составе хозяев поля мяч забил Эдинсон Кавани (71). С 66-й минуты парижане играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Марко Верратти.

Роналду забил свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. При этом португалец сумел отличиться во всех проведенных матчах турнира. Французский форвард "Реала" Карим Бензема провел свой 100-й матч в рамках ЛЧ.

Кроме того, Роналду стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в девяти матчах турнира подряд (14 голов). Отметим, что рекорд принадлежит Рууду ван Нистелрою, который в 2003 году отличился в 12 матчах Лиги чемпионов подряд, выступая за "Манчестер Юнайтед".

В первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде 14 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 3:1.