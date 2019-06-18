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"Реал" купил 18-летнего футболиста за внушительные 45 миллионов евро

18 июня, 19:30

В это межсезонье "Реал" купил футболистов более, чем на 300 миллионов евро. Самый дорогой стоил 100 миллионов

Родриго Гоис представлен футболистом "Реала"
Родриго Гоис представлен футболистом "Реала". Фото: AFP

Мадридский "Реал" представил очередного новичка, купленного в летнее межсезонье. Им стал левый вингер Родриго Гоис из "Сантоса". Приобретение юного бразильского нападающего обошлось в внушительную сумму – 45 миллионов евро.

Родриго успешно прошел медобследование и был презентован на "Сантьяго Бернабеу" во вторник. Он пока что не определился с игровым номером. На презентации 18-летний бразилец несколько раз поцеловал эмблему "Реала".

В Бразилии Родриго провел 49 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 40 миллионов евро, хотя год назад его оценивали в 10.

Сам футболист уже успел поблагодарить всех людей, которые поспособствовали его трансферу в "королевский клуб". "Благодарю Бога за все, что происходит со мной и моей семьей. Благодарю президента Флорентино Переса за оказанное доверие. Благодарю всех болельщиков за любовь, надеюсь, я смогу их порадовать. Вперед, Мадрид!".

В это межсезонье "Реал" купил футболистов более, чем на 300 миллионов евро. Главные приобретения мадридцев:

  • Эден Азар – 100 миллионов
  • Лука Йович – 60
  • Эдер – 50
  • Менди – 48
  • Родриго – 45

Напомним, на днях новичком "сливочных" стал экс-лидер "Челси". Как мы писали, на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца стоимостью 100 млн евро собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Реал" в Лиге чемпионов вылетел в плей-офф, проиграв амстердамскому "Аяксу":

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