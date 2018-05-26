"Реал" – "Ливерпуль": составы команд оцениваются в 1,5 миллиарда евро

Лишь два самых дорогих футболиста в составе двух команд – Криштиану Роналду и Махомед Салах – стоят столько же, сколько все игроки "Шахтера" и "Динамо"

В субботу на финальный матч Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве выйдут команды, трансферная стоимость футболистов которых впечатляет. В сумме все игроки двух клубов стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.

Все футболисты мадридского "Реала" оцениваются в 962,5 миллиона евро. Это более, чем в три раза превышает стоимость всех футболистов команд украинской Премьер-лиги! Самые дорогие игроки в обойме Зинедина Зидана – это:

Криштиану Роналду – 120 миллионов евро

Тони Кроос – 80

Иско – 75

Марко Асенсио – 75

Гарет Бейл – 70

Каземиро – 60

Марсело – 60

Дани Карвахаль – 60

Рафаэль Варан – 60

Карим Бензема и Серхио Рамос – по 50

Все футболисты "Ливерпуля" стоят 548,5 миллионов евро. Самые дорогие в составе команды Юргена Клоппа – это:

Мохамед Салах – 80 миллионов евро

Садио Мане – 60

Роберто Фирмино – 50

Вирджил ван Дейк – 50

Джорджиньо Вейналдум – 30

Алекс Окслейд-Чемберлен – 30

Эмре Кан – 28

Адам Лаллана – 25

Джордан Хендерсон – 25

Жоэль Матип – 25

Интересно, что лидеры двух команд – Криштиану Роналду и Мохамед Салах – в сумме стоят почти столько же (200 миллионов евро), сколько весь состав "Шахтера" (142 млн) и "Динамо" (63 млн).



По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".