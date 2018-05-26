"Реал" – "Ливерпуль": составы команд оцениваются в 1,5 миллиарда евро
Лишь два самых дорогих футболиста в составе двух команд – Криштиану Роналду и Махомед Салах – стоят столько же, сколько все игроки "Шахтера" и "Динамо"
В субботу на финальный матч Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве выйдут команды, трансферная стоимость футболистов которых впечатляет. В сумме все игроки двух клубов стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.
Все футболисты мадридского "Реала" оцениваются в 962,5 миллиона евро. Это более, чем в три раза превышает стоимость всех футболистов команд украинской Премьер-лиги! Самые дорогие игроки в обойме Зинедина Зидана – это:
- Криштиану Роналду – 120 миллионов евро
- Тони Кроос – 80
- Иско – 75
- Марко Асенсио – 75
- Гарет Бейл – 70
- Каземиро – 60
- Марсело – 60
- Дани Карвахаль – 60
- Рафаэль Варан – 60
- Карим Бензема и Серхио Рамос – по 50
Все футболисты "Ливерпуля" стоят 548,5 миллионов евро. Самые дорогие в составе команды Юргена Клоппа – это:
- Мохамед Салах – 80 миллионов евро
- Садио Мане – 60
- Роберто Фирмино – 50
- Вирджил ван Дейк – 50
- Джорджиньо Вейналдум – 30
- Алекс Окслейд-Чемберлен – 30
- Эмре Кан – 28
- Адам Лаллана – 25
- Джордан Хендерсон – 25
- Жоэль Матип – 25
Интересно, что лидеры двух команд – Криштиану Роналду и Мохамед Салах – в сумме стоят почти столько же (200 миллионов евро), сколько весь состав "Шахтера" (142 млн) и "Динамо" (63 млн).
По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".
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