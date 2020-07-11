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"Реал" на финишной прямой к титулу: прогноз, расписание и результаты 36-го тура чемпионата Испании

11 июля, 13:42

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 36-го тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

C 11-го по 13 июля в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 36-го тура Примеры, в котором "Реал" может оформить чемпионство. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 11 июля

18:00 "Осасуна" – "Сельта" – "Футбол 3"
Букмекеры: 3.20 – 3.10 – 2.40

20:30 "Вальядолид" – "Барселона" – "Футбол 3"
Букмекеры: 10.00 – 5.25 – 1.32

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23:00 "Атлетико" – "Бетис" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.44 – 4.33 – 8.00

Воскресенье, 12 июля

15:00 "Эспаньол" – "Эйбар" – "Футбол 3"
Букмекеры: 3.50 – 3.20 – 2.20

18:00 "Леванте" – "Атлетик" – "Футбол 3"
Букмекеры: 3.70 – 3.25 – 2.10

20:30 "Леганес" – "Валенсия"
Букмекеры: 3.30 – 3.20 – 2.30

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23:00 "Севилья" – "Мальорка" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 8.00

В тренде
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Понедельник, 13 июля

20:30 "Алавес" – "Хетафе"
Букмекеры: 3.40 – 2.87 – 2.45

20:30 "Вильярреал" – "Реал Сосьедад" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.30 – 3.50 – 3.00

23:00 "Гранада" – "Реал" – "Футбол 1"
Букмекеры: 7.50 – 4.20 – 1.47

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Матчи чемпионата Испании можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Испании

Смотрите, как прошлогодний чемпион Испании "Барселона" играл в Лиге чемпионов

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