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"Реал" нашел замену дорогому Бейлу в Англии

16 ноября, 23:57

Мадридский клуб уже зимой намерен приобрести у "Челси" юного Хадсона-Одои

Каллум Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои

Мадридский "Реал", борющийся ныне на равных с "Барселоной" за чемпионство в Испании, наметил себе очередную трансферную цель. Королевский клуб хочет приобрести у лондонского "Челси" крайнего нападающего Каллума Хадсона-Одои. Напомним, весной Хадсон-Одои подвергался оскорблениям во время матча "Челси" с "Динамо" в Киеве.

Кстати, тогда он отличился голом. Смотрите, как это было в разгромном для украинского гранда матче (0:5).

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19-летний Хадсон-Одои должен стать в Мадриде заменой другому британскому вингеру – Гарету Бейлу. В последнее время дела у валлийца идут не ахти, так что "Реал" хотел бы его продать. Причем трансферы клуб планирует осуществить в ближайшее трансферное окно зимой, сообщает Sky Sports. Правда, на юного таланта претендует и мюнхенская "Бавария".

Ранее мы писали, что Каллума вызвали в сборную Англии после двух голов в ворота "Динамо" – и в Лондоне, и в Киеве. Напомним, что летом из "Челси" в "Реал" перебрался бельгиец Эден Азар.

К слову, Гарет Бейл в субботу вечером отыграл всего 59 минут за сборную Уэльса в выездном матче с Азербайджаном. Ничем особенным один из самых дорогих футболистов планеты не запомнился. Тем не менее, гости победили аутсайдера со счетом 2:0. Смотрите обзор встречи

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Реал Мадрид Челси Лондон Гарет Бейл трансфер Каллум Хадсон-Одои

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