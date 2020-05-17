Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Реал" не будет забирать украинского вратаря Лунина из команды второго дивизиона

17 мая, 14:33

Андрей Фоменко

Молодой футболист доиграет сезон 2019/2020 в "Овьедо" до конца

Мадридский "Реал", которому принадлежат права на украинского голкипера Андрея Лунина, не спешит забирать его из второго испанского дивизиона. Официальный сайт "Овьедо", в котором Лунин играет на правах аренды, сообщил, что все футболисты останутся в клубе до завершения сезона 2019/2020. Мы писали, что коронавирус помогает Лунину: раскрыта причина возвращения украинца в "Реал".

Большинство игроков обычно имеют контракты до конца мая или июня. Также и арендное соглашение Лунина с "Овьедо" истекает 30 июня. Однако "Реал" не стал горячиться и позволил молодому украинцу остаться в Сегунде до окончания чемпионата. Пока что в Испании только готовятся вернуться на поля, а рестарт сезона запланирован на июнь. К слову, на днях Лунин надел маску в лифте.

В этом году Андрей сыграл за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 мячей. Ожидается, что в сезоне 2020/2021 он будет вторым вратарем "Реала".

Реклама

Читайте о том, что испанский клуб наказал футболиста сборной Дании за побег.

Смотрите, как сборная Украины с Луниным в составе играла товарищеский матч с Нигерией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол сезон Реал Мадрид трансфер Андрей Лунин Овьедо

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...