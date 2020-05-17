"Реал" не будет забирать украинского вратаря Лунина из команды второго дивизиона

Мадридский "Реал", которому принадлежат права на украинского голкипера Андрея Лунина, не спешит забирать его из второго испанского дивизиона. Официальный сайт "Овьедо", в котором Лунин играет на правах аренды, сообщил, что все футболисты останутся в клубе до завершения сезона 2019/2020. Мы писали, что коронавирус помогает Лунину: раскрыта причина возвращения украинца в "Реал".

Большинство игроков обычно имеют контракты до конца мая или июня. Также и арендное соглашение Лунина с "Овьедо" истекает 30 июня. Однако "Реал" не стал горячиться и позволил молодому украинцу остаться в Сегунде до окончания чемпионата. Пока что в Испании только готовятся вернуться на поля, а рестарт сезона запланирован на июнь. К слову, на днях Лунин надел маску в лифте.

В этом году Андрей сыграл за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 мячей. Ожидается, что в сезоне 2020/2021 он будет вторым вратарем "Реала".

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