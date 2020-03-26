"Реал" не оставляет попыток купить одиозного игрока "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба все еще желанная цель для мадридского клуба

"Реал" в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. В приобретении французского игрока заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Напомним, Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из "Ювентуса" за 105 миллионов евро. В настоящий момент он восстанавливается от травмы лодыжки. В нынешнем сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

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Ранее мы рассказывали о том, как Погба танцевал на свадьбе брата, хотя в "МЮ" находился на больничном. Футболист сборной Франции восстанавливается после повреждения лодыжки, но это не мешает ему развлекаться.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед":

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