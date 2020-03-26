Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Реал" не оставляет попыток купить одиозного игрока "Манчестер Юнайтед"

26 марта, 16:29

Максим Перепелица

Поль Погба все еще желанная цель для мадридского клуба

"Реал" в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. В приобретении французского игрока заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Напомним, Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из "Ювентуса" за 105 миллионов евро. В настоящий момент он восстанавливается от травмы лодыжки. В нынешнем сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Читайте о том, что эффектная жена Виктора Линделефа имеет популярность в соцсетях. Майя по профессии маркетолог, имеет опыт работы в СМИ: ведет блог в шведском женском издании. Когда Линделеф еще выступал за "Бенфику", Майя написала путеводитель по Лиссабону.

Реклама

Ранее мы рассказывали о том, как Погба танцевал на свадьбе брата, хотя в "МЮ" находился на больничном. Футболист сборной Франции восстанавливается после повреждения лодыжки, но это не мешает ему развлекаться.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии чемпионат Испании Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Поль Погба

Источник: AS.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...