"Реал" никак не успокоится и хочет услышать переговоры судей во время матча с "Барселоной"

/ Фото: Reuters

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После испанского Эль Класико в среду, в котором "Барселона" и "Реал" разошлись нулевой ничьей, более недовольной осталась мадридская сторона. "Сливочные" имели претензии к судейскому корпусу и подали запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию для получения расширенных данных о решениях главного арбитра встречи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.

Официальный сайт "Реала" опубликовал заявление об эпизодах с защитником Рафаэлем Вараном в матче против "Барселоны". Гости уверены, что арбитр и система VAR не стали дважды фиксировать 11-метровый на французе в первом тайме. В обращении "королевского" клуба в частности говорится:

"Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль-Класико на "Камп Ноу". Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр Эрнандес Эрнандес не обратил внимание на эти эпизоды. На 17-й минуте Ленгле повредил мышцы бедра защитнику во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти. Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной. Однако, опять же, ни судья, ни система VAR решили не назначить пенальти".

Теперь "Реал" очень хочет услышат аудиозаписи разговоров главного рефери с судьей, отвечающим за систему VAR. Больше всего мадридцев интересуют именно эпизоды с возможными нарушениями против Варана.

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