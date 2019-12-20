Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

"Реал" никак не успокоится и хочет услышать переговоры судей во время матча с "Барселоной"

20 декабря, 13:04

Боссы мадридской команды считают, что рефери должен был назначить 11-метровый в ворота каталонцев

/ Фото: Reuters

Реклама

После испанского Эль Класико в среду, в котором "Барселона" и "Реал" разошлись нулевой ничьей, более недовольной осталась мадридская сторона. "Сливочные" имели претензии к судейскому корпусу и подали запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию для получения расширенных данных о решениях главного арбитра встречи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.

Официальный сайт "Реала" опубликовал заявление об эпизодах с защитником Рафаэлем Вараном в матче против "Барселоны". Гости уверены, что арбитр и система VAR не стали дважды фиксировать 11-метровый на французе в первом тайме. В обращении "королевского" клуба в частности говорится:

"Варан участвовал в двух спорных моментах в Эль-Класико на "Камп Ноу". Француз мог заработать два пенальти в первом тайме, но арбитр Эрнандес Эрнандес не обратил внимание на эти эпизоды. На 17-й минуте Ленгле повредил мышцы бедра защитнику во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти. Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной. Однако, опять же, ни судья, ни система VAR решили не назначить пенальти".

Теперь "Реал" очень хочет услышат аудиозаписи разговоров главного рефери с судьей, отвечающим за систему VAR. Больше всего мадридцев интересуют именно эпизоды с возможными нарушениями против Варана.

Читайте также: Полиция предотвратила атаку дронов на стадион во время матча "Барселона" – "Реал"

Смотрите, как "Реал" в гостях победил бельгийский "Брюгге" в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Барселона Реал Мадрид Эль Класико

Источник: Football.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...