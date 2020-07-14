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"Реал" обыграл "Гранаду" и может стать чемпионом уже в четверг

14 июля, 11:04

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

16 июля "Реал" примет "Вильярреал", и в случае победы гарантирует себе титул за тур до финиша Ла Лиги

"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36 тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая на поле "Гранады", завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных", в составе которых голы забили Ферлан Менди (10-я минута) и Карим Бензема (16). У хозяев во втором тайме счет сократил Дарвин Мачис (50).

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"Реал" с 83 очками лидирует в турнирной таблице, на 4 очка опережая идущую второй "Барселону". "Гранада" (50 очков) – на десятой строчке.

Обзор матча "Гранада" – "Реал":

До завершения чемпионата Испании остается всего два тура. В следующем матче "Реал" в четверг, 16 июля, примет "Вильярреал". В случае победы, команда Зинедина Зидана гарантирует себе титул чемпионов Ла Лиги 2019/2020 вне зависимости от результата параллельного матча с участием "Барселоны". Если же "Реал" не сможет одержать победу, то судьба титула будет решаться в последнем туре.

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Аналитики букмекерских контор предсказывают победу "Реала" в следующем матче и досрочное завоевание титула. Коэффициент на это – всего 1.47, тогда как на победу "Вильярреала" – 6.90, на ничью – 4.80. Таким образом, с вероятностью в 66 процентов "Реал" станет чемпионом в ближайший четверг.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Гранада Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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