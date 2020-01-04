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"Реал" обыграл в гостях "Хетафе" и обошел "Барселону" в борьбе за первое место чемпионата Испании

4 января, 19:03

В каталонском дерби в 22:00 встретятся "Эспаньол" и "Барселона"

"Реал" Тони Крооса убежал от "Хетафе"

"Реал" Тони Крооса убежал от "Хетафе" / Фото: Reuters

В субботу, 4 января, проходят четыре матча 19-го тура чемпионата Испании. Уже завершились две встречи, но победы дались фаворитам непросто. Читайте прогноз, расписание и результаты 19-го тура Ла Лиги.

В первом матче дня "Валенсия" с трудом обыграла одного из аутсайдеров – "Эйбар". Все решил единственный гол Макси Лопеса на 27-й минуте поединка – 1:0. Узнайте, где смотреть матч "Эспаньол" – "Барселона" в чемпионате Испании.

Непросто пришлось еще одному фавориту – "Реалу" в Хетафе. Тем не менее подопечные Зинедина Зидана одолели седьмую команду Примеры со счетом 3:0. По сути, автором дубля стал французский защитник Рафаэль Варан. На 34-й минуте он в борьбе в штрафной площади направил мяч в ворота, но его последним коснулся вратарь хозяев, так что гол записали на Давида Сорию. Но на 53-й минуте уже в авторстве гола Варана сомнений не было.

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А уже в добавленное арбитром время точку в матче поставил хорватский полузащитник Лука Модрич.

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"Реал" победил, набрал 40 очков и стал лидером чемпионата Испании. Правда, преимущество мадридцем над "Барселоной" составляет всего один пункт. А "Барса" свой матч 19-го тура начнет в 22:00.

Читайте также о том, что судья-"убийца" украинских команд завершил карьеру.

Смотрите, как "Реал" в Лиге чемпионов обыгрывал в Бельгии "Брюгге"

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