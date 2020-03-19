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"Реал" определил дальнейшую судьбу украинца Андрея Лунина

19 марта, 15:32

Максим Перепелица

Украинский голкипер проведет еще один сезон в аренде

Игрок сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, который выступает в "Овьедо" на правах аренды, не перейдет в мадридский клуб в следующем сезоне. Как сообщает Marca, "сливочные" не намерены возвращать из аренды 21-летнего голкипера из-за того, что их вполне устраивают нынешний дуэт Тибо Куртуа и Альфонсо Ареоля.

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В текущем сезоне Андрей провел за "Овьедо" девять игр, в которых пропустил десять голов. Также на его счету два "сухих" матча. Первую часть сезона Лунин пробыл в аренде в "Вальядолиде", где сыграл лишь два матча в Кубке Испании. Из-за нехватки игровой практики "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве аренды украинца.

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Кстати, мы рассказывали, что Андрей Лунин на время остался без работы из-за коронавируса. Клуб игрока сборной Украины приостановил свою деятельность на неопределенный срок.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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чемпионат Испании Реал Мадрид Андрей Лунин Овьедо

Источник: Marca

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