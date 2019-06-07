"Реал" отдал номер Криштиану Роналду бельгийскому игроку

Мадридский клуб начал продавать футболки с фамилией Азара

Футболка Азара уже в продаже. Фото: Twitter

"Реал" в скором времени должен объявить о переходе полузащитника "Челси" Эдена Азара. СМИ уже сообщали о том, что мадридский и лондонский клубы согласовали трансфер 28-летнего бельгийца.

Подтверждает скорый переход Азара и тот факт, что в официальном магазине "Реала" в аэропорту Эль-Прат в Барселоне уже продают футболки с фамилией футболиста. Судя по всему, выступать за "Реал" Азар будет под седьмым номером, который ранее принадлежал Криштиану Роналду. В "Челси" Эден, напомним, выступал под "десяткой".

Азар в составе "Челси" провел в общей сложности 352 матча и забил 110 голов. В сезоне-2018/19 Эден провел за синих 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

Ранее мы писали, что мадридский "Реал" объявил о приобретении форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт между клубом и сербским футболистом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года.

Как сообщалось ранее, Месси выразил недоумение трансферное политикой "Реала". "Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?" – заявил Лионель, добавив, что ему не хватает Роналду в испанской лиге.

Напомним, "Реал" покинул Лигу чемпионов после позорного поражения от "Аякса":

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