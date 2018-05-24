"Реал" отказался от тысячи билетов на киевский финал Лиги чемпионов

Сегодня, 19:11

Из соображений безопасности эти билеты не могут быть переданы "Ливерпулю"

Фанатам &quot;Ливерпуля&quot; не достанутся билеты, от которых отказались в &quot;Реале&quot;. Фото AFP
Фанатам "Ливерпуля" не достанутся билеты, от которых отказались в "Реале". Фото AFP

Мадридский "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", но УЕФА не отдаст их английскому клубу из соображений безопасности, сообщил в Twitter журналист BBC Саймон Стоун. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"УЕФА подтвердил, что "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, но они не будут переданы "Ливерпулю" из соображений безопасности", – написал Стоун.

Изначально более 24 тысяч болельщиков мадридцев оставили заявки на 12 802 выделенных "Реалу" билета. Позже испанские СМИ сообщали, что более 2200 болельщиков "Реала" сдали билеты на финал в Киеве из-за логистических проблем и дороговизны поездки.

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, футбольные фанаты

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Сегодня|Спорт

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