"Реал" отказался от тысячи билетов на киевский финал Лиги чемпионов

Из соображений безопасности эти билеты не могут быть переданы "Ливерпулю"

Мадридский "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", но УЕФА не отдаст их английскому клубу из соображений безопасности, сообщил в Twitter журналист BBC Саймон Стоун. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"УЕФА подтвердил, что "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, но они не будут переданы "Ливерпулю" из соображений безопасности", – написал Стоун.

Uefa confirm Real Madrid have returned 1,000 tickets for Champions League final but they cannot be given to @LFC for security reasons. — Simon Stone (@sistoney67) 24 мая 2018 г.

Изначально более 24 тысяч болельщиков мадридцев оставили заявки на 12 802 выделенных "Реалу" билета. Позже испанские СМИ сообщали, что более 2200 болельщиков "Реала" сдали билеты на финал в Киеве из-за логистических проблем и дороговизны поездки.

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.