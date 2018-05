"Реал" отказался от тысячи билетов на киевский финал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", но УЕФА не отдаст их английскому клубу из соображений безопасности, сообщил в Twitter журналист BBC Саймон Стоун. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"УЕФА подтвердил, что "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, но они не будут переданы "Ливерпулю" из соображений безопасности", – написал Стоун.

Uefa confirm Real Madrid have returned 1,000 tickets for Champions League final but they cannot be given to @LFC for security reasons.