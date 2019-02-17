Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены

Сегодня, 10:38

Испанцы вели переговоры о покупке зимой нападающего "Интера" Мауро Икарди

Мауро Икарди
Мауро Икарди. Фото: AFP
"Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/91d/433/5c691d43304c3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/91d/433/5c691d43304c3.png Футбол Испанцы вели переговоры о покупке зимой нападающего "Интера" Мауро Икарди

Мадридский "Реал" пытался приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно, сообщает Marca. По информации источника, в январе боссы "королевского клуба" вели переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Однако в Мадриде отказались от этой идеи из-за поведения жены игрока Нары Ванды, которая также является агентом аргентинца. Все дело в том, что Ванда открыто критиковала трансферную политику "Интера" и до сих пор не может договориться о новом соглашение своего мужа с миланским клубом. Из-за этого машину с женой футболиста Икарди забросали камнями.

Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов.

Кстати, Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы". Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии прошлого сезон.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Реал Мадрид, Интер Италия, Мауро Икарди

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машину с женой футболиста Икарди забросали камнями: она критикует клуб

Вчера, 13:00

Ванда Нара несколько лет назад ушла от футболиста Макси Лопеса к Икарди, а теперь, по слухам, нашла нового фаворита

"Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов

15 февраля, 17:19

Футболиста лишили капитанской повязки, а он в ответ отказался играть в Лиге Европы

Звезде "Реала" грозит длительная дисквалификация за неприличный жест в адрес фанатов

15 февраля, 10:47

Гарету Бейлу грозит отстранение от футбола на 12 матчей из-за жеста в матче с "Атлетико" в дерби Мадрида

УЕФА выступил с заявлением относительно отмены гола в Лиге чемпионов после просмотра видеоповтора

14 февраля, 10:46

В организации утверждают, что арбитр принял правильное решение

Отмененный гол и трагедия "Аякса": обзор матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

14 февраля, 09:32

Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на "Йохан Кройфф Арене"

"Реал" одержал тяжелую победу над "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля, 23:56

Первый гол в матче был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Слава Украине : в Литве российских журналистов выгнали с выставки

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 18:38

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы

15 февраля, 11:06

Украинские команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с одинаковым счетом – ничьей 2:2, ответные игры пройдут 21 февраля

1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей

15 февраля, 09:26

"Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

15 февраля, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

15 февраля, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Диетолог развенчала мифы о кофе

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом