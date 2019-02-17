"Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены
Испанцы вели переговоры о покупке зимой нападающего "Интера" Мауро Икарди
Мадридский "Реал" пытался приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно, сообщает Marca. По информации источника, в январе боссы "королевского клуба" вели переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Однако в Мадриде отказались от этой идеи из-за поведения жены игрока Нары Ванды, которая также является агентом аргентинца. Все дело в том, что Ванда открыто критиковала трансферную политику "Интера" и до сих пор не может договориться о новом соглашение своего мужа с миланским клубом. Из-за этого машину с женой футболиста Икарди забросали камнями.
Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов.
Кстати, Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы". Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии прошлого сезон.
Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.
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