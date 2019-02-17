"Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены

Испанцы вели переговоры о покупке зимой нападающего "Интера" Мауро Икарди

Мауро Икарди. Фото: AFP

"Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/91d/433/5c691d43304c3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/91d/433/5c691d43304c3.png 2019-02-17T10:38:57+02:00 Футбол Испанцы вели переговоры о покупке зимой нападающего "Интера" Мауро Икарди

Мадридский "Реал" пытался приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно, сообщает Marca. По информации источника, в январе боссы "королевского клуба" вели переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Однако в Мадриде отказались от этой идеи из-за поведения жены игрока Нары Ванды, которая также является агентом аргентинца. Все дело в том, что Ванда открыто критиковала трансферную политику "Интера" и до сих пор не может договориться о новом соглашение своего мужа с миланским клубом. Из-за этого машину с женой футболиста Икарди забросали камнями.

Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида". Руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба. Ранее сообщалось, что "Интер" хочет продать скандального форварда за 80 миллионов.

Кстати, Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы". Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии прошлого сезон.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" отказался от забивного форварда из-за его жены". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Dynamo.kiev.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.