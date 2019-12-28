"Реал" отправил молодого вундеркинда спасать "Манчестер Сити"

Эдегор перебрался в чемпионат Англии на правах аренды

/ Фото: AFP

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Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор, выступавший в аренде за "Реал Сосьедад", продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

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Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний норвежский игрок перешел в "Манчестер Сити". Стороны заключили арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

"Благодарим Мартина за профессионализм. Желаем ему всего наилучшего в личном и профессиональном будущем", – гласит сообщение пресс-службы "Реал Сосьедада".

В нынешнем сезоне Эдегор сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Напомним, что норвежец присоединился к мадридскому "Реалу" в 2015-м году, после чего скитался по арендам.

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