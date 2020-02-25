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"Реал" передумал покупать звездного француза и хочет забрать к себе норвежского вундеркинда

25 февраля, 09:25

Холанд обойдется мадридскому клубу гораздо дешевше нежели Мбаппе

Мадридский "Реал" готов отказаться от приобретения форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе ради покупки нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. В руководстве "Реала" рассматривают возможность покупки Холанда уже предстоящим летом. Напомним, что 19-летний норвежец только в конце 2019 года перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга", подписав контракт на 4,5 года. С тех пор он забил за дортмундцев 12 голов в 8 матчах, чем привлек внимание "Королевского клуба".

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В контракте Холанда есть пункт, согласно которому он может покинуть "Боруссию" в 2021 году за 65 млн фунтов. Это гораздо более выгодная альтернатива Мбаппе, трансфер которого оценивается примерно в 250 млн фунтов. Однако "Реалу" нужно усиление уже летом, и мадридский клуб наверняка попытается сделать "Боруссии" более заманчивое предложение, отмечает источник.

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Всего в нынешнем сезоне Холанд провел 30 матчей за "Зальцбург" и "Боруссию", забив в них 40 голов.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд

Источник: The Sun

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