"Реал" подал жалобу в ФИФА за попытку "Интера" увести лучшего игрока ЧМ-2018

Сегодня, 17:38

Испанский клуб намерен продать Модрича только за сумму более 700 миллионов евро

Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP

La Gazzetta dello Sport утверждает, что мадридский "Реал" направил жалобу в ФИФА на действия "Интера" в связи с переговорами итальянцев с полузащитником "сливочных" Лукой Модричем. Инициатором подачи жалобы стал президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

Функционера возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича "Интер" нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вступать в переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.

Действующий контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года и включает в себя опцию выкупа за сумму более 700 миллионов евро. Перес ранее заявлял, что не намерен расставаться с хорватским хавбеком и что потенциальному покупателю придётся активировать прописанную в соглашении клаусулу.

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.
Реал Мадрид, ФИФА, Интер Италия, Лука Модрич

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