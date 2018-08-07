"Реал" подписал контракт с сыном экс-игрока "Барселоны"

Сегодня, 22:04

Отец футболиста Эйдур Гудйонсен защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2009 год

Андри Лукас Гудйонсен. Фото Instagram
Андри Лукас Гудйонсен. Фото Instagram

"Реал" подписал контракт с сыном бывшего нападающего "Барселоны", "Челси" и сборной Исландии Эйдура Гудйонсена. Об этом 16-летний Андри Лукас Гудйонсен сообщил в своем Instagram.

"Очень рад и горд сообщить, что я подписал контракт с "Реалом". С нетерпением смотрю в будущее", – написал Андри Лукас.

Гудйонсен присоединился к "Королевскому клубу" из "Эспаньола" и, скорее всего, будет выступать за молодежную команду "сливочных".

Напомним, Эйдур Гудйонсен защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2009 год, отыграл за каталонскую команду 114 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.

Сейчас "Реал" готовится к сезону в США, где принимает участие в Международном кубке чемпионов. На предсезонном турнире хорошо проявляет себя новичок команды украинский голкипер Андрей Лунин. Тренер "Реала" похвалил украинского вратаря Андрея Лунина и назвал его игру против "Ювентуса" "феноменальной".

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Мы уже сообщали лучший футболист ЧМ-2018 сменит "Реал" на "Интер". Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат и Кубок Испании.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Эйдур Гудьонсен

Вы сейчас просматриваете новость ""Реал" подписал контракт с сыном экс-игрока "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото Twitter

Красный цвет в моде: "Реал" представил запасной комплект формы

Сегодня, 11:15

"Королевский клуб" ранее уже выступал в форме такого же цвета

Футбол

Лука Модрич с "Золотым мячом" чемпионата мира 2018 года. Фото Instagram

Лучший футболист ЧМ-2018 сменит "Реал" на "Интер"

Сегодня, 16:25

Лука Модрич договорился о контракте с итальянским грандом, но руководство "Реала" его пока не отпускает
Загрузка...

Футбол

Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь "Челси" бойкотирует тренировки клуба, требуя отпустить его в "Реал"

Вчера, 22:13

Тибо Куртуа намерен вернуться в Мадрид, где на него претендует "Королевский клуб"

Футбол

Лука Модрич. Фото Instagram

Лука Модрич хочет уйти из "Реала"

Вчера, 15:43

Мадридский клуб готов отпустить хорватского футболиста лишь за 750 миллионов евро

Футбол

Андрей Лунин. Фото AFP

Тренер "Реала" хвалит украинского вратаря Андрея Лунина

Вчера, 10:32

После матча с "Ювентусом" Хулен Лопетеги заявил, что украинец отыграл "феноменально"

Футбол

Появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" - "Ювентус"

5 Августа, 15:16

Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда
Загрузка...