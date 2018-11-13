"Реал" подписал с новым Зиданом трехлетний контракт

Мадридский "Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды. Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось,что Солари, которго сравнивают с Зиданом, будет руководить "Реалом" до конца сезона.

Напомним, несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста "Реал" провел 4 матча, в каждом из которых одержал победу.

После 12 туров мадридский "Реал" набрал 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстаёт от каталонской "Барселоны", которая возглавляет таблицу Примеры.

Европейские СМИ сватали в "Реал" поочередно Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Но с Конте не срослось: он отказался возглавлять "Реал", поскольку ему не предложили тот вариант, который он хотел.

А тренер "Тоттенхэма" отказался от фантастического предложения "Реала", о чем Почеттино сам сообщил президенту лондонского клуба.