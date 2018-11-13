"Реал" подписал с новым Зиданом трехлетний контракт

Сегодня, 22:14

Руководство клуба решило не ограничивать работу Солари окочанием сезона

Сантьяго Солари. Фото AFP
Сантьяго Солари. Фото AFP

Мадридский "Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды. Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось,что Солари, которго сравнивают с Зиданом, будет руководить "Реалом" до конца сезона.

Напомним, несколько недель назад Солари сменил на посту рулевого команды испанца Хулена Лопетеги, отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Под руководством аргентинского специалиста "Реал" провел 4 матча, в каждом из которых одержал победу.

После 12 туров мадридский "Реал" набрал 20 очков и располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда на четыре очка отстаёт от каталонской "Барселоны", которая возглавляет таблицу Примеры.

Европейские СМИ сватали в "Реал" поочередно Антонио Конте и Маурисио Почеттино. Но с Конте не срослось: он отказался возглавлять "Реал", поскольку ему не предложили тот вариант, который он хотел.

А тренер "Тоттенхэма" отказался от фантастического предложения "Реала", о чем Почеттино сам сообщил президенту лондонского клуба.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Сантьяго Солари

Вы сейчас просматриваете новость ""Реал" подписал с новым Зиданом трехлетний контракт". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Сантьяго Солари уже вошел в историю "Реала". Фото AFP

Новый главный тренер "Реала" выдал лучший дебют за 89 лет

Сегодня, 10:46

Сантьяго Солари выиграл четыре матча из четырех после увольнения Хулена Лопетеги

Футбол

Сантьяго Солари дебютировал на посту тренера "Реала" с четырех побед кряду. Фото AFP

Мадридский "Реал" нашел нового Зидана и назначил главным тренером

Вчера, 21:18

Бразды правления футболистами Королевского клуба доверили Сантьяго Солари
Загрузка...

Футбол

"Барселона" примет "Бетис" в воскресенье. Фото AFP

Чемпионат Испании: расписание и результаты 12-го тура Примеры

11 Ноября, 23:45

"Барселона" на своем поле сыграет с "Бетисом", а "Реал" поедет в гости к "Сельте"

Футбол

"Виктория" - "Реал" - 0:5. Фото AFP

"Реал" в Чехии отгрузил 5 безответных голов в ворота "Виктории" в Лиге чемпионов

8 Ноября, 09:13

Видео голов и моментов матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Футбол

Маурисио Почеттино. Фото AFP

Тренер "Тоттенхэма" отказался от фантастического предложения "Реала"

6 Ноября, 18:10

Испанскй гранд ищет замену уволенному Хулену Лопетеги

Футбол

"Барселона" в прошлом туре разгромила "Реал" 5:1. Фото AFP

"Барселона" против аутсайдера из Мадрида: расписание и результаты 11 тура Примеры

4 Ноября, 23:38

Тур чемпионата Испании по футболу завершится в понедельник матчем "Эспаньол" - "Атлетик"
Загрузка...