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"Реал" потерял бельгийского "волшебника" перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

23 февраля, 18:57

У Эдена Азара обнаружили трещину в ноге

Полузащитник "Реала" Эден Азар получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Как сообщает пресс-служба "Реала", у Азара была диагностирована трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. Официально сроки возвращения не называются. Отмечается, что Азар может пропустить около двух месяцев. Ранее мы рассказывали, что середняк чемпионата Испании обыграл Мадрид и вывел Каталонию в лидеры.

Встреча против "Леванте" стала для бельгийца второй после возвращения на поле. Азар недавно восстановился после травмы, полученной в ноябре в игре Лиги чемпионов против "ПСЖ".

В текущем сезоне Азар провел в составе "Реала" 10 матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

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Проигрыш "Реала" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Эден Азар

Источник: AS.com

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