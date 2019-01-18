"Реал" потерял троих вратарей, единственный здоровый – сын Зидана

Мадридский клуб вынужден вызвать дублера из третьего дивизиона

Фото: AFP

"Реал" потерял троих вратарей, единственный здоровый – сын Зидана //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/230/d41/5c4230d410859.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/230/d41/5c4230d410859.jpg 2019-01-18T22:03:23+02:00 Футбол Мадридский клуб вынужден вызвать дублера из третьего дивизиона

Мадридский "Реал" сообщил о травме вратаря клуба Кейлора Наваса. У Наваса диагностировали повреждение длинной приводящей мышцы правой ноги, находящейся с внутренней стороны бедра в районе паха. Степень серьезности повреждения и сроки восстановления игрока не сообщаются.

Ранее стало известно, что костариканец точно не сможет принять участие в завтрашнем матче против "Севильи". При этом основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа также восстанавливается после травмы левой подвздошной мышцы и лишь накануне начал тренироваться в основной группе.

Третий вратарь клуба Кико Касилья подписал контракт с "Лидсом", а "Леганес" не отпустил из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Теперь единственным здоровым вратарем в составе "Реала" за исключением Куртуа остается 20-летний Люка Зидан, выступающий на данный момент за "Реал Б" в третьем дивизионе.

Напомним, что Лунин перебрался в "Реал" минувшим летом и сразу же был отправлен в годичную аренду в "Леганес". Впрочем регулярной игровой практики украинский голкипер в первой части сезона не получал.

Лунин принял участие в 4 матчах "Леганеса", в которых трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

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