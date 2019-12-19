"Реал" пожаловался на арбитра и VAR по итогам "Эль Класико"

В "Королевском клубе" утверждают, что арбитр не назначил два пенальти в их пользу

Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявление по итогам работы системы VAR в матче против каталонской "Барселоны" (0:0) в перенесенном поединке 10-го тура чемпионата Испании. "Сливочные" считают, что на Рафаэле Варане дважды нарушали правила в первом тайме в штрафной Марка-Андре тер Стегена.

"Варан участвовал в двух спорных моментах, но арбитр Эрнандес Эрнандес не обратил внимание на эпизоды. На 17-й минуте Лангле повредил мышцы бедра защитнику шипами во время подачи углового, но ни рефери, ни VAR не сочли это за пенальти. Через две минуты Иван Ракитич держал Варана за футболку, из-за чего тот упал в штрафной, но снова ни судья, ни система VAR не решили назначить пенальти", – говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что Серхио Рамос установил рекорд по количеству участий в "Эль Класико". Капитан "Реала" превзошел достижение Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. Ближайшим его преследователем является Лионель Месси.

К слову, впервые за 17 лет поединок между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Последний раз такое случалось в 2002 году.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов Дортмунд

Смотрите, как "Реал" сыграл вничью в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама