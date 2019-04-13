"Реал" предлагал 4 миллиона, но "Динамо" не отпустило": Блохин вспомнил, как мог оказаться в Испании
Испанский клуб дважды пытался приобрести лучшего бомбардира "Динамо"
Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал о том, что мог переехать в мадридский "Реал" в 1982 году. По словам обладателя "Золотого мяча", в Мадриде предложили киевлянам 4 миллиона долларов, но получили отказ. Напомним, Блохин выступал за "Динамо" с 1969 по 1988 год. После этого играл за австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".
"Реал" хотел купить меня еще в 73-м году, когда мы им в Одессе проиграли 0:3. Были слухи про "Нью-Йорк Космос". Конкретное предложение было в 82-м году в Испании. Тогда "Реал" говорил о 4 миллионах долларов. Сидел Колосков, представитель "Реала"... Мне сказали, что это даже не обсуждается. Вариант был один – бежать и остаться там. Но я такой мысли не допускал, потому что думал о родителях", - заявил Блохин в интервью на Youtube-канале "Вацко Live".
В составе "Динамо" Блохин семь раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок СССР, трижды Суперкубок СССР, два раза побеждал в Кубке обладателей Кубков и один раз – в Суперкубке УЕФА.
Кстати, ранее Луческу досталось от Блохина за слова о Лобановском: "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали". Обладатели "Золотого мяча" обвинили румына в неуважении к легендарному украинскому наставнику.
Также недавно Олег Владимирович пожаловался, что Блохина не знают: "Спросил мальчишек, кто я. И ни один не ответил". Наш обладатель "Золотого мяча" посетовал, что дети в Украине больше знают о Роналду, чем о нем.
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