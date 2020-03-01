"Реал" прихлопнул дома "Барселону" на глазах у Роналду: Месси ушел с поля с позором и "горчичником"

Благодаря победе над каталонцами со счетом 2:0 "Королевский клуб" вышел в лидеры испанского чемпионата

В испанском чемпионате состоялось долгожданное Эль-Класико. "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:0 и вышел в лидеры чемпионата Испании, обойдя поверженных каталонцев.

Первый гол в матче "Реал" – "Барселона" на 71-й минуте забил бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор. С острого угла он пробил низом, и мяч рикошетом от Жерара Пике влетел в ближний угол ворот каталонцев. А уже в добавленное время "Барсу" добил доминиканец Мариано Диас, буквально перед этим вышедший на замену.

Отметим, что в этом матче аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу противостояний с "Реалом". Воскресное Эль-Класико стало для Лео 43-м. И по этому показателю он обошел Хави. Однако рекорд оказался для Месси с печальным привкусом – после поражения от "сливочных" "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице Примеры. На одно очко каталонцев теперь опережает "Реал".

Кстати, в концовке матча с "Реалом" Лионель Месси показал себя не с лучшей стороны, сорвав атаку хозяев грубым ударом сзади по ногам бразильца Каземиро. Судья вполне заслужено выписал аргентинцу желтую карточку.

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Реал – Барселона – 2:0

Голы: Винисиус, 71, М.Диас, 90+2

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос – Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба -Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг – Видаль (Брэйтуэйт, 69) – Месси, Гризманн (Фати, 81)

Предупреждения:Винисиус, Карвахаль – Альба, Месси

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 26 16 8 2 48-17 56 2 БАРСЕЛОНА 26 17 4 5 62-31 55 3 СЕВИЛЬЯ 26 13 7 6 37-27 46 4 ХЕТАФЕ 26 13 6 7 37-25 45 5 АТЛЕТИКО 26 11 11 4 29-19 44 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 25 13 4 8 43-31 43 7 ВАЛЕНСИЯ 26 11 8 7 37-38 41 8 ВИЛЬЯРРЕАЛ 26 11 5 10 43-36 38 9 ГРАНАДА 26 11 4 11 32-31 37 10 АТЛЕТИК 26 8 10 8 25-22 34 11 ЛЕВАНТЕ 26 10 2 14 31-39 32 12 ОСАСУНА 26 7 10 9 33-38 31 13 АЛАВЕС 26 8 7 11 28-36 31 14 БЕТИС 26 7 9 10 36-42 30 15 ВАЛЬЯДОЛИД 26 6 11 9 22-29 29 16 ЭЙБАР 25 7 6 12 25-37 27 17 СЕЛЬТА 26 5 10 11 22-34 25 18 МАЛЬОРКА 26 6 4 16 26-43 22 19 ЛЕГАНЕС 26 4 8 14 19-38 20 20 ЭСПАНЬОЛ 26 4 8 14 23-45 20

Добавим, что за матчем "Реал" – "Барселона" (2:0) вживую наблюдал экс-форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду. Португалец сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" против "Интера" из-за коронавируса перенесли на май.

Приезд Роналду на "Сантьяго Бернабеу"

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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