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"Реал" прихлопнул дома "Барселону" на глазах у Роналду: Месси ушел с поля с позором и "горчичником"

1 марта, 23:57

Благодаря победе над каталонцами со счетом 2:0 "Королевский клуб" вышел в лидеры испанского чемпионата

В испанском чемпионате состоялось долгожданное Эль-Класико. "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:0 и вышел в лидеры чемпионата Испании, обойдя поверженных каталонцев.

Первый гол в матче "Реал" – "Барселона" на 71-й минуте забил бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор. С острого угла он пробил низом, и мяч рикошетом от Жерара Пике влетел в ближний угол ворот каталонцев. А уже в добавленное время "Барсу" добил доминиканец Мариано Диас, буквально перед этим вышедший на замену.

Отметим, что в этом матче аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу противостояний с "Реалом". Воскресное Эль-Класико стало для Лео 43-м. И по этому показателю он обошел Хави. Однако рекорд оказался для Месси с печальным привкусом – после поражения от "сливочных" "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице Примеры. На одно очко каталонцев теперь опережает "Реал".

Кстати, в концовке матча с "Реалом" Лионель Месси показал себя не с лучшей стороны, сорвав атаку хозяев грубым ударом сзади по ногам бразильца Каземиро. Судья вполне заслужено выписал аргентинцу желтую карточку.

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Реал – Барселона – 2:0
Голы: Винисиус, 71, М.Диас, 90+2
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос – Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба -Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг – Видаль (Брэйтуэйт, 69) – Месси, Гризманн (Фати, 81)
Предупреждения:Винисиус, Карвахаль – Альба, Месси

Турнирная таблица чемпионата Испании

МКлубИВНПМячиОчки
1РЕАЛ МАДРИД26168248-1756
2БАРСЕЛОНА26174562-3155
3СЕВИЛЬЯ26137637-2746
4ХЕТАФЕ26136737-2545
5АТЛЕТИКО261111429-1944
6РЕАЛ СОСЬЕДАД25134843-3143
7ВАЛЕНСИЯ26118737-3841
8ВИЛЬЯРРЕАЛ261151043-3638
9ГРАНАДА261141132-3137
10АТЛЕТИК26810825-2234
11ЛЕВАНТЕ261021431-3932
12ОСАСУНА26710933-3831
13АЛАВЕС26871128-3631
14БЕТИС26791036-4230
15ВАЛЬЯДОЛИД26611922-2929
16ЭЙБАР25761225-3727
17СЕЛЬТА265101122-3425
18МАЛЬОРКА26641626-4322
19ЛЕГАНЕС26481419-3820
20ЭСПАНЬОЛ26481423-4520

Добавим, что за матчем "Реал" – "Барселона" (2:0) вживую наблюдал экс-форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду. Португалец сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" против "Интера" из-за коронавируса перенесли на май.

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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