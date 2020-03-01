"Реал" прихлопнул дома "Барселону" на глазах у Роналду: Месси ушел с поля с позором и "горчичником"

В испанском чемпионате состоялось долгожданное Эль-Класико. "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:0 и вышел в лидеры чемпионата Испании, обойдя поверженных каталонцев.
Первый гол в матче "Реал" – "Барселона" на 71-й минуте забил бразильский вингер мадридцев Винисиус Жуниор. С острого угла он пробил низом, и мяч рикошетом от Жерара Пике влетел в ближний угол ворот каталонцев. А уже в добавленное время "Барсу" добил доминиканец Мариано Диас, буквально перед этим вышедший на замену.
Отметим, что в этом матче аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу противостояний с "Реалом". Воскресное Эль-Класико стало для Лео 43-м. И по этому показателю он обошел Хави. Однако рекорд оказался для Месси с печальным привкусом – после поражения от "сливочных" "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице Примеры. На одно очко каталонцев теперь опережает "Реал".
Кстати, в концовке матча с "Реалом" Лионель Месси показал себя не с лучшей стороны, сорвав атаку хозяев грубым ударом сзади по ногам бразильца Каземиро. Судья вполне заслужено выписал аргентинцу желтую карточку.
Реал – Барселона – 2:0
Голы: Винисиус, 71, М.Диас, 90+2
Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Кроос – Иско (Модрич, 79), Бензема (М. Диас, 90+1), Винисиус
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба -Артур (Ракитич, 81), Бускетс, де Йонг – Видаль (Брэйтуэйт, 69) – Месси, Гризманн (Фати, 81)
Предупреждения:Винисиус, Карвахаль – Альба, Месси
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|26
|16
|8
|2
|48-17
|56
|2
|БАРСЕЛОНА
|26
|17
|4
|5
|62-31
|55
|3
|СЕВИЛЬЯ
|26
|13
|7
|6
|37-27
|46
|4
|ХЕТАФЕ
|26
|13
|6
|7
|37-25
|45
|5
|АТЛЕТИКО
|26
|11
|11
|4
|29-19
|44
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|25
|13
|4
|8
|43-31
|43
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|26
|11
|8
|7
|37-38
|41
|8
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|26
|11
|5
|10
|43-36
|38
|9
|ГРАНАДА
|26
|11
|4
|11
|32-31
|37
|10
|АТЛЕТИК
|26
|8
|10
|8
|25-22
|34
|11
|ЛЕВАНТЕ
|26
|10
|2
|14
|31-39
|32
|12
|ОСАСУНА
|26
|7
|10
|9
|33-38
|31
|13
|АЛАВЕС
|26
|8
|7
|11
|28-36
|31
|14
|БЕТИС
|26
|7
|9
|10
|36-42
|30
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|26
|6
|11
|9
|22-29
|29
|16
|ЭЙБАР
|25
|7
|6
|12
|25-37
|27
|17
|СЕЛЬТА
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|18
|МАЛЬОРКА
|26
|6
|4
|16
|26-43
|22
|19
|ЛЕГАНЕС
|26
|4
|8
|14
|19-38
|20
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|26
|4
|8
|14
|23-45
|20
Добавим, что за матчем "Реал" – "Барселона" (2:0) вживую наблюдал экс-форвард "Королевского клуба" Криштиану Роналду. Португалец сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" против "Интера" из-за коронавируса перенесли на май.
Приезд Роналду на "Сантьяго Бернабеу"
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