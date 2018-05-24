"Реал" прилетел в Киев на финал Лиги чемпионов

"Аэробус" с футболистами и тренерами английского клуба приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:47

Самолет с футболистами мадридского "Реала" прибыл в аэропорт "Борисполь" за двое суток до финала Лиги чемпионов, в котором испанцы сыграют с английским "Ливерпулем". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"Реал" прилетел в Киев рейсом IB2800. В 19:56 самолет с игроками и персоналом испанского клуба пересек воздушное пространство Украины со стороны Словакии. Борт Airbus A340-642 с футболистами приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:47.

Ожидается, что футболисты не будут контактировать с болельщиками в аэропорту. Прямо под трап самолета им подадут клубный автобус, на котором в сопровождении полиции футболисты и тренеры клуба отправятся в отель "Опера". А вот возле отеля фанаты вполне могут увидеть своих любимцев, правда, ожидать от игроков автографов и совместных фото не стоит.

Испанские болельщики "Реала" за несколько часов до прилета команды собрались возле отеля, где расквартируется мадридский клуб. В большом оцеплении полиции они поют песни, прославляя "Реал" и Роналду, а в перерывах кричат "Слава Украине!".

В пятницу в футболистов "Реала" запланирована тренировка на стадионе "Олимпийский".

Также сегодня в Киеве стартует "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.