"Реал" примет "Бетис" и другие поединки чемпионата Испании

Все о матчах 12-го тура Ла Лиги

Хамес Родригес в игре с "Вальядолидом" / Фото: AFP

В 12-м туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет на выезде с "Леванте", "Реал" примет "Бетис", "Севилья" будет противостоять "Атлетико".

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В свою очередь, "Гранада" сыграет с "Реал Сосьедадом".

2 ноября, суббота

14:00 "Эспаньол" – "Валенсия" ТК: "Футбол 1"

17:00 "Леванте" – "Барселона"

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19.30 "Севилья" – "Атлетико" ТК: "Футбол 2"

22.00 "Реал Мадрид" – "Бетис" ТК: "Футбол 2"

3 ноября, воскресенье

13:00 "Вальядолид" – "Мальорка"

15:00 "Вильярреал" – "Атлетик"

17.00 "Осасуна" – "Алавес"

19.30 "Сельта" – "Хетафе"

19.30 "Леганес" – "Эйбар"

22.00 "Гранада" – "Реал Сосьедад"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 10 7 1 2 28-11 22 2 РЕАЛ МАДРИД 10 6 3 1 21-9 21 3 ГРАНАДА 11 6 2 3 18-13 20 4 АТЛЕТИКО 11 5 5 1 11-6 20 5 СЕВИЛЬЯ 11 6 2 3 14-12 20 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 11 6 1 4 18-12 19 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 11 5 2 4 25-16 17 8 АТЛЕТИК 11 4 4 3 11-7 16 9 ХЕТАФЕ 11 4 4 3 17-15 16 10 ОСАСУНА 11 3 6 2 12-11 15 11 ЛЕВАНТЕ 11 4 2 5 12-13 14 12 ВАЛЕНСИЯ 11 3 5 3 15-17 14 13 ВАЛЬЯДОЛИД 11 3 5 3 11-14 14 14 ЭЙБАР 11 3 3 5 12-16 12 15 АЛАВЕС 11 3 3 5 9-14 12 16 БЕТИС 11 3 3 5 14-21 12 17 МАЛЬОРКА 11 3 2 6 9-15 11 18 СЕЛЬТА 11 2 3 6 6-14 9 19 ЭСПАНЬОЛ 11 2 2 7 5-18 8 20 ЛЕГАНЕС 11 1 2 8 5-19 5

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрока сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

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