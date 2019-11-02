Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

"Реал" примет "Бетис" и другие поединки чемпионата Испании

2 ноября, 11:43

Все о матчах 12-го тура Ла Лиги

Хамес Родригес в игре с "Вальядолидом"

Хамес Родригес в игре с "Вальядолидом" / Фото: AFP

В 12-м туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет на выезде с "Леванте", "Реал" примет "Бетис", "Севилья" будет противостоять "Атлетико".

Читайте также: ради возвращения Неймара в "Барселону" игроки каталонского клуба готовы были пойти на жертвы

В свою очередь, "Гранада" сыграет с "Реал Сосьедадом".

2 ноября, суббота

14:00 "Эспаньол" – "Валенсия" ТК: "Футбол 1"

17:00 "Леванте" – "Барселона"

Реклама

19.30 "Севилья" – "Атлетико" ТК: "Футбол 2"

22.00 "Реал Мадрид" – "Бетис" ТК: "Футбол 2"

3 ноября, воскресенье

13:00 "Вальядолид" – "Мальорка"

В тренде
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфинал
"Динамо" - "Шахтер": центральный матч 1/8 финала Кубка Украины

15:00 "Вильярреал" – "Атлетик"

17.00 "Осасуна" – "Алавес"

19.30 "Сельта" – "Хетафе"

19.30 "Леганес" – "Эйбар"

22.00 "Гранада" – "Реал Сосьедад"

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА1071228-1122
2РЕАЛ МАДРИД1063121-921
3ГРАНАДА1162318-1320
4АТЛЕТИКО1155111-620
5СЕВИЛЬЯ1162314-1220
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1161418-1219
7ВИЛЬЯРРЕАЛ1152425-1617
8АТЛЕТИК1144311-716
9ХЕТАФЕ1144317-1516
10ОСАСУНА1136212-1115
11ЛЕВАНТЕ1142512-1314
12ВАЛЕНСИЯ1135315-1714
13ВАЛЬЯДОЛИД1135311-1414
14ЭЙБАР1133512-1612
15АЛАВЕС113359-1412
16БЕТИС1133514-2112
17МАЛЬОРКА113269-1511
18СЕЛЬТА112366-149
19ЭСПАНЬОЛ112275-188
20ЛЕГАНЕС111285-195

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрока сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Гранада

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...