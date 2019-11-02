"Реал" примет "Бетис" и другие поединки чемпионата Испании

В 12-м туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет на выезде с "Леванте", "Реал" примет "Бетис", "Севилья" будет противостоять "Атлетико".
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В свою очередь, "Гранада" сыграет с "Реал Сосьедадом".
2 ноября, суббота
14:00 "Эспаньол" – "Валенсия" ТК: "Футбол 1"
17:00 "Леванте" – "Барселона"
19.30 "Севилья" – "Атлетико" ТК: "Футбол 2"
22.00 "Реал Мадрид" – "Бетис" ТК: "Футбол 2"
3 ноября, воскресенье
13:00 "Вальядолид" – "Мальорка"
15:00 "Вильярреал" – "Атлетик"
17.00 "Осасуна" – "Алавес"
19.30 "Сельта" – "Хетафе"
19.30 "Леганес" – "Эйбар"
22.00 "Гранада" – "Реал Сосьедад"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|10
|7
|1
|2
|28-11
|22
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|10
|6
|3
|1
|21-9
|21
|3
|ГРАНАДА
|11
|6
|2
|3
|18-13
|20
|4
|АТЛЕТИКО
|11
|5
|5
|1
|11-6
|20
|5
|СЕВИЛЬЯ
|11
|6
|2
|3
|14-12
|20
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|11
|6
|1
|4
|18-12
|19
|7
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|11
|5
|2
|4
|25-16
|17
|8
|АТЛЕТИК
|11
|4
|4
|3
|11-7
|16
|9
|ХЕТАФЕ
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|10
|ОСАСУНА
|11
|3
|6
|2
|12-11
|15
|11
|ЛЕВАНТЕ
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|12
|ВАЛЕНСИЯ
|11
|3
|5
|3
|15-17
|14
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|11
|3
|5
|3
|11-14
|14
|14
|ЭЙБАР
|11
|3
|3
|5
|12-16
|12
|15
|АЛАВЕС
|11
|3
|3
|5
|9-14
|12
|16
|БЕТИС
|11
|3
|3
|5
|14-21
|12
|17
|МАЛЬОРКА
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|18
|СЕЛЬТА
|11
|2
|3
|6
|6-14
|9
|19
|ЭСПАНЬОЛ
|11
|2
|2
|7
|5-18
|8
|20
|ЛЕГАНЕС
|11
|1
|2
|8
|5-19
|5
Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрока сборной Франции Килиана Мбаппе.
Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.
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