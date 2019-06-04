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"Реал" приобрел главную ударную силу следующего соперника сборной Украины

4 июня, 15:08

В прошлом сезоне сербский нападающий наколотил 27 голов

Лука Йович
Лука Йович. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" объявил о приобретении форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт между клубом и сербским футболистом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера пока не сообщалась, но ранее в СМИ сообщали, что "Реал" заплатит "Айнтрахту" 65-70 миллионов евро.

Напомним, что сборная Украины 7 июня сыграет с Сербией в отборе на Евро-2020. Матч состоится во Львове. Андрей Шевченко: "Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса".

21-летний нападающий в текущем сезоне провел 48 матчей за "Айнтрахт" во всех турнирах и забил 27 голов. Вместе с немецким клубом серб дошел до полуфинала Лиги Европы, остановив по пути донецкий "Шахтер". Помешать выйти в финал им помешала лишь лотерея с послематчевыми пенальти в поединке с "Челси".

Ранее мы сообщали, что украинцу Андрею Лунину до конца недели купят партнеров на 230 миллионов евро. Одноклубниками украинца по "Реалу" в ближайшие дни станут Эден Азар, Ферлан Менди. 

Как сообщалось ранее, Месси выразил недоумение трансферное политикой "Реала". "Как можно отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон?" – заявил Лионель, добавив, что ему не хватает Роналду в испанской лиге.

Также мы писали, что за договорные матчи задержан экс-игрок "Реала": ставки делались в Украине. Полиция считает  главарем криминальной группировки знаменитого футболиста Рауля Браво.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Айнтрахт, Лука Йович

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Сегодня|Спорт

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