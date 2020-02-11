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"Реал" признали самым убыточным клубом в мире

11 февраля, 09:19

Испанский гранд тратит огромные суммы на трансферы

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / Фото: Reuters

Мадридский "Реал" имеет худший показатель баланса за два предыдущих трансферных окна. Согласно отчету исследовательского центра CIES Football Observatory, баланс мадридского клуба составил минус 181 миллион евро. За отчетный период "Королевский клуб" потратил 330 миллионов евро на семерых новичков и продал стольких же на 149 миллионов евро.

Интересно, что второе место в этом рейтинге занимает аутсайдер английской Премьер-лиги "Астон Вилла" (-169 млн евро). Замыкает первую тройку "Барселона" с минус 166 млн евро.

Также в топ-10 вошли: "Манчестер Юнайтед" (-151 млн), "Тоттенхэм" (-141 млн), "Монако" (-121 млн), "Интер" (-111 млн), "Ювентус" (-94 млн), "Фиорентина" (-93 млн) и "Герта" (-92 млн).

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Что касается чемпионата, то здесь худший показатель имеет самая дорогая лига в мире – английская Премьер-лига – минус 844 миллиона евро.

Ранее мы сообщали, что главного конкурента Лунина признали лучшим футболистом чемпионата Испании. Благодаря бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону".

Смотрите, как "Реал" играет на международной арене:

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футбол Реал Мадрид Астон Вилла

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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