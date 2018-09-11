"Реал" признан лучшим футбольным клубом Европы

В нынешнем сезоне мадридский клуб третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Ассоциация европейских клубов в рамках генеральной ассамблеи организации определила лучшие команды 2018 года. Испанский "Реал" был назван командой года, лучшими женскими коллективами стали английские "Арсенал" и "Челси". Кроме того, бельгийский "Гент" получил награду за социальную работу, а "Ред Булл Зальцбург" признан лучшим прогрессирующим клубом Европы.

В сезоне-2017/18 "Реал" в рекордный третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а в чемпионате Испании занял третье место.

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Таким образом в УЕФА хотят последовать примеру руководства испанской Примеры, которое приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.