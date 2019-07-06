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"Реал" продал младшего брата чемпиона мира в "Милан"

6 июля, 21:33

Тео Эрандес не смог стать своим за два года в "Реале"

Тео Эрнандес
Тео Эрнандес. Фото: Реал

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса, младшего брата чемпиона мира в составе сборной Франции Лукаса Эрнандеса, в "Милан". Ранее сообщалось, что 21-летний футболист подпишет с россонери долгосрочный контракт, а сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Интересно, что "Милан" исключили из Лиги Европы.

"Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведенное в футболке нашей команды, и желает ему удачи в новой главе его карьеры", – говорится в сообщении "сливочных".

Эрнандес перешел в "Реал" летом 2017 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 24 млн евро. В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за "Реал Сосьедад". В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании. На счету игрока 1 забитый гол и 2 результативные передачи. Контракт игрока с "Королевским клубом" был рассчитан до лета 2023 года.

Ранее мы сообщали, что украинский голкипер Андрей Лунин поедет вместе с "Реалом" в предсезонный тур в США и Канаду. В рамках турне мадридцы проведут матчи против "Баварии", "Атлетико" и "Арсенала".

Напомним, что Андрей Лунин признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года. Сборная Украины U-20 впервые в истории выиграла мировое первенство, обыграв в финале команду Южной Америки.


Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

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Тег Милан Италия, чемпионат Италии, Реал Мадрид, Тео Эрнандес

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Championat.ru

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