"Реал" провел первую тренировку после отпуска и сообщил о будущем украинца Лунина

В начале сентября клубный футбол в Европе отошел на второй план, поскольку в ближайшие дни пройдут матчи Лиги наций. Наша национальная команда в Харькове готовилась к поединкам против команд Швейцарии и Испании, после чего улетела во Львов. Все занятия в ее составе провел и молодой голкипер Андрей Лунин. На днях вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины.
Последнее время бывший кипер луганской "Зари" скитался по арендам, однако теперь он будет полноправным игроком "Реала". Мадридский клуб на своем официальном сайте объявил, что начал после отпуска подготовку к сезону 2020/2021 под руководством Зинедина Зидана, правда, без игроков национальных сборных.
Среди отсутствующих по уважительной причине был назвал и Лунин. Собственно, это можно считать подтверждением, что "королевский" клуб считает Андрея своим футболистом и не собирается его кому-то отдавать. Недавно Лунин показал, как будет конкурировать за место в воротах "Реала" с Куртуа.
Смотрите, как Андрей защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии:
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