Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Реал" провел первую тренировку после отпуска и сообщил о будущем украинца Лунина

2 сентября, 14:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мадридские футболисты занимаются без представителей сборных, уехавших на матчи Лиги наций

В начале сентября клубный футбол в Европе отошел на второй план, поскольку в ближайшие дни пройдут матчи Лиги наций. Наша национальная команда в Харькове готовилась к поединкам против команд Швейцарии и Испании, после чего улетела во Львов. Все занятия в ее составе провел и молодой голкипер Андрей Лунин. На днях вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины.

Реклама

Последнее время бывший кипер луганской "Зари" скитался по арендам, однако теперь он будет полноправным игроком "Реала". Мадридский клуб на своем официальном сайте объявил, что начал после отпуска подготовку к сезону 2020/2021 под руководством Зинедина Зидана, правда, без игроков национальных сборных.

Среди отсутствующих по уважительной причине был назвал и Лунин. Собственно, это можно считать подтверждением, что "королевский" клуб считает Андрея своим футболистом и не собирается его кому-то отдавать. Недавно Лунин показал, как будет конкурировать за место в воротах "Реала" с Куртуа.

Смотрите, как Андрей защищал ворота сборной Украины в товарищеском матче против Нигерии:

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол сезон Реал Мадрид Андрей Лунин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять