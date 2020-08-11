"Реал" расчищает место для Лунина: команда рассталась с резервным вратарем

Мадридский "Реал" на официальном сайте объявил об уходе из команды сменщика Тибо Куртуа вратаря Альфонсо Ареоля. Срок аренды голкипера истек, поэтому футболист возвращается в свой клуб "Пари Сен-Жермен".

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В текущем сезоне 27-летний француз провел 13 матчей во всех турнирах и помог "Реалу" завоевать золотые медали чемпионата Испании.

Вероятно, "Реал" таким образом расчищает место для украинского голкипера Андрея Лунина, который отлично проявил себя в аренде во второлиговом "Овьедо". Ранее Лунин признался, что сделает все возможное в "Реале", чтобы Тибо Куртуа не чувствовал себя спокойно.

Напомним, что за "Овьедо" Лунин играл на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Аренда 21-летнего украинца истекла 21 июля. За полгода в Сегунде украинский вратарь провел 6 сухих матчей, а в остальных 13-ти пропустил 18 голов. Ранее мы писали, что Лунин снова остался "сухим", а "Овьедо" сохранил прописку в Сегунде.

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Лунин и Пятов на тренировке сборной Видео: Сегодня|Спорт

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