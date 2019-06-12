Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Реал" разрывает трансферный рынок: "сливочные" представили третьего звездного новичка

12 июня, 23:27

Французский защитник подписал с "Королевским клубом" шестилетний контракт

Ферлан Менди
Ферлан Менди. Фото: AFP

Защитник французского "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в мадридском "Реале". Контракт с 23-летним французом рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба испанского клуба. Менди будет представлен 19 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Трансфер французского защитника обошелся "Реалу" в 48 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов.

Всего в составе "Лиона" Менди провел 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. Отметим, что В "Лион" футболист перешел летом 2017 года из "Гавра" за 5 млн евро.

Сегодня мы писали, что Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом". Сербский нападающий Лука Йович официально представлен в качестве игрока "Реала".

Лука Йович в составе сборной Сербии принимал участие в отборочном матче против команды Украины во Львове 7 июня. Тогда Йович отыграл 72 минуты и был заменен, а его команда проиграла с разгромным счетом 0:5. Это поражение – самое крупное в истории независимой Сербии.

А несколькими днями ранее в "Реал" из "Челси" перешел Эден Азар. Бельгийский футболист обошелся испанскому клубу в 100 миллионов евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Лион Франция, Ферлан Менди

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" разрывает трансферный рынок: "сливочные" представили третьего звездного новичка". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Livesport.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды "Реала" стали жертвами грабителей: дома Зидана и Иско обокрали

Вчера, 19:56

Злоумышленники часто обворовывают квартиры спортсменов, пока те находятся в расположении своих команд

Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом"

Вчера, 15:39

Сербский нападающий Лука Йович официально представлен в качестве игрока "Реала"

Для "Реала" создали форму из переработанных пластиковых бутылок

9 июня, 16:23

В разработке экипировки приняла участие организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком

9-летний сын звезды "Реала" шокировал своего отца ударом а-ля Ибрагимович

9 июня, 15:03

Парень с такой же шевелюрой, как и у его знаменитого папы Марсело, отметился эффектнейшим ударом "ножницами"

Официально: Эден Азар – игрок "Реала"

8 июня, 00:58

Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом на пять лет

"Реал" отдал номер Криштиану Роналду бельгийскому игроку

7 июня, 18:16

Мадридский клуб начал продавать футболки с фамилией Азара

Польза и вред зеленого лука

Почему желтеют листья у чеснока

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Ветеран эстонского футбола Константин Нахк завершает карьеру

6 привычек, которые программируют на бедность

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

11 июня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Эхо гола "буйвола": обзор матча Украина – Люксембург и расклады для Шевы после победы

11 июня, 09:00

Нашей сборной нужно дважды обыграть Литву – и путевка в финальную часть Евро практически в кармане

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

10 июня, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

10 июня, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь