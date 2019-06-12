"Реал" разрывает трансферный рынок: "сливочные" представили третьего звездного новичка

Французский защитник подписал с "Королевским клубом" шестилетний контракт

Ферлан Менди. Фото: AFP

Защитник французского "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в мадридском "Реале". Контракт с 23-летним французом рассчитан до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба испанского клуба. Менди будет представлен 19 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Трансфер французского защитника обошелся "Реалу" в 48 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов.

Всего в составе "Лиона" Менди провел 79 матчей. На счету защитника 3 забитых мяча и 7 результативных передач. Отметим, что В "Лион" футболист перешел летом 2017 года из "Гавра" за 5 млн евро.

Сегодня мы писали, что Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом". Сербский нападающий Лука Йович официально представлен в качестве игрока "Реала".

Лука Йович в составе сборной Сербии принимал участие в отборочном матче против команды Украины во Львове 7 июня. Тогда Йович отыграл 72 минуты и был заменен, а его команда проиграла с разгромным счетом 0:5. Это поражение – самое крупное в истории независимой Сербии.

А несколькими днями ранее в "Реал" из "Челси" перешел Эден Азар. Бельгийский футболист обошелся испанскому клубу в 100 миллионов евро.

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